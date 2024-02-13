Перечислившего деньги Белгородчине Киркорова заметили в ДНР

Posted Вчера, 13:44
Published Вчера, 13:44
Modified Вчера, 13:46
Updated Вчера, 13:46
Народного артиста Филиппа Киркорова, который ранее оказал помощь белгородцам и засветился на «голой» вечеринке, заметили в ДНР. Сообщается, что певец посетил Горловку, где встретился с ранеными, вручил им подарки, доставил гуманитарную помощь и спел несколько своих песен.
Главврач местной больницы отметила, что никто не догадывался, какой именно артист к ним приедет. Также сообщается, что Киркоров привёз оборудование и технику для детского центра. Маршрут певца держится в тайне из соображений безопасности.
Некоторые предполагают, что таким образом народный артист пытается «отмыться» от скандала из-за упомянутой вечеринки. Тем не менее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мало кому известно о помощи от Киркорова, хотя он жертвовал средства детям, раненым и соцучреждениям в течение продолжительного времени.
«Новые известия», сославшись на информацию местных Telegram-каналов, сообщают, что утром 13 февраля, когда Филипп Киркоров приехал в Горловку, произошли обстрелы. Также появилась информация об атаках беспилотников.