Перечислившего деньги Белгородчине Киркорова заметили в ДНР

Некоторые предполагают, что таким образом народный артист пытается «отмыться» от скандала из-за упомянутой вечеринки. Тем не менее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мало кому известно о помощи от Киркорова, хотя он жертвовал средства детям, раненым и соцучреждениям в течение продолжительного времени.