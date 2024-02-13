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Posted Вчера, 13:44

Published Вчера, 13:44

Modified Вчера, 13:46

Updated Вчера, 13:46

Филипп Киркоров

Перечислившего деньги Белгородчине Киркорова заметили в ДНР

13 февраля 2024, 13:44
Фото: vk.com/official_kirkorov
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров приехал в ДНР

Народный артист, который ранее оказал помощь белгородскому фонду, приехал в Горловку. Певец встретился с ранеными, вручил им подарки и доставил гуманитарную помощь, пишут «Новые известия».

Народного артиста Филиппа Киркорова, который ранее оказал помощь белгородцам и засветился на «голой» вечеринке, заметили в ДНР. Сообщается, что певец посетил Горловку, где встретился с ранеными, вручил им подарки, доставил гуманитарную помощь и спел несколько своих песен.

Главврач местной больницы отметила, что никто не догадывался, какой именно артист к ним приедет. Также сообщается, что Киркоров привёз оборудование и технику для детского центра. Маршрут певца держится в тайне из соображений безопасности.

Некоторые предполагают, что таким образом народный артист пытается «отмыться» от скандала из-за упомянутой вечеринки. Тем не менее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мало кому известно о помощи от Киркорова, хотя он жертвовал средства детям, раненым и соцучреждениям в течение продолжительного времени.

«Новые известия», сославшись на информацию местных Telegram-каналов, сообщают, что утром 13 февраля, когда Филипп Киркоров приехал в Горловку, произошли обстрелы. Также появилась информация об атаках беспилотников.

Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
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#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Выступление#ДНР#Филипп киркоров#Артист#Наталья Корявых
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