Posted 9 февраля, 09:03
Published 9 февраля, 09:03
Modified 9 февраля, 09:05
Updated 9 февраля, 09:05
Как отметил Евгений Поддубный, для обстрелов Белгородчины ВСУ использует вооружения стран НАТО, однако список стран пополняется.
Ранее ВСУ использовали аналог «Града» из Чехии, сейчас присоединилась Польша с боеприпасами для РСЗО. Ранее ПВО сбила реактивный снаряд, который был произведён в этой стране, рассказывает военкор.
Кроме того, российские разведчики зафиксировали удары из САУ «Цезарь» Франции по гражданской инфраструктуре Белгородской области.
«Эти страны не просто поставляют вооружение и боеприпасы киевскому режиму, они дают добро на боевое применение этих систем против мирного населения», — написал Поддубный.
Военкор заверил, что ВС РФ уничтожают расчёты и экипажи, которые обстреливают Белгородскую область.
Напомним, что 7 февраля ВСУ атаковали Белгород «Вампирами». Военкор рассказывал, что лучшим способом ликвидации таких снарядов является уничтожение складов и машин.
Накануне система ПВО сбила на подлёте к Белгороду восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи».