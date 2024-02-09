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Posted 9 февраля, 09:03

Published 9 февраля, 09:03

Modified 9 февраля, 09:05

Updated 9 февраля, 09:05

Запуск ракет

Польские снаряды и французский «Цезарь»: чем и из чего ВСУ бьют по Белгороду?

9 февраля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Запуск ракет

Поддубный рассказал, чьи боеприпасы используют ВСУ для обстрела Белгорода

Для обстрелов приграничного региона ВСУ использует боеприпасы и вооружения стран НАТО. О каком именно вооружении идёт речь, рассказал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
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Обстрел

Как отметил Евгений Поддубный, для обстрелов Белгородчины ВСУ использует вооружения стран НАТО, однако список стран пополняется.

Ранее ВСУ использовали аналог «Града» из Чехии, сейчас присоединилась Польша с боеприпасами для РСЗО. Ранее ПВО сбила реактивный снаряд, который был произведён в этой стране, рассказывает военкор.

Кроме того, российские разведчики зафиксировали удары из САУ «Цезарь» Франции по гражданской инфраструктуре Белгородской области.

«Эти страны не просто поставляют вооружение и боеприпасы киевскому режиму, они дают добро на боевое применение этих систем против мирного населения», — написал Поддубный.

Военкор заверил, что ВС РФ уничтожают расчёты и экипажи, которые обстреливают Белгородскую область.

Напомним, что 7 февраля ВСУ атаковали Белгород «Вампирами». Военкор рассказывал, что лучшим способом ликвидации таких снарядов является уничтожение складов и машин.

Накануне система ПВО сбила на подлёте к Белгороду восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи».

Боеприпасы Боеприпасы
Боеприпасы Боеприпасы
БоеприпасыБоеприпасы
Боеприпасы
Фото: Telegram-канал Поддубного
Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» уничтожили над Белгородской областью
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#Белгородская область#Происшествия#Евгений поддубный#Снаряды#Чехия#Франция#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Польша#СВО#Обстрел ВСУ#Военкор
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