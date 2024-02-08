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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Запуск ракеты

Белгородцам ответили, почему сложно сбивать «вампиров»

8 февраля 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
Запуск ракеты

Военкор рассказал о лучшем средстве против обстрелов из «Града»

В Telegram-канале «Старше Эдды» объяснили, почему «вампиры» являются крайне сложной для поражения целью. Автор добавил, что лучшим способом ликвидации таких снарядов остаётся уничтожение складов.
Сюжет
Обстрел

Белгородцам объяснили, почему сложно сбивать снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». Автор поста добавил, что лучшим средством ликвидации таких снарядов остаётся уничтожение машин и складов противника.

Как пишет автор, ВСУ второй день пытаются атаковать из РСЗО Белгород и Шебекино. Большую часть ракет сбивает российская система ПВО. Однако необходимо понимать, что головная часть «вампира» — крайне сложная для поражения цель.

«Израиль для этого выстроил „Железный купол“, но к нашему ТВД [театр военных действий — прим. ред.], да и вообще к условиям России он подходит мало. Тут дело и в расстояниях и в противнике», — отмечает автор канала.

Он добавил, что лучшим средством ПВО против такого оружия остаётся уничтожение самих машин. Также требуется ликвидация самих складов вооружения.

Напомним, накануне ВСУ атаковали Белгород «Вампирами». В результате атаки пострадали три человека.

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#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Система ПВО#РСЗО#РСЗО Vampire
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