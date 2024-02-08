Белгородцам ответили, почему сложно сбивать «вампиров»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Белгородцам объяснили, почему сложно сбивать снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». Автор поста добавил, что лучшим средством ликвидации таких снарядов остаётся уничтожение машин и складов противника.
Как пишет автор, ВСУ второй день пытаются атаковать из РСЗО Белгород и Шебекино. Большую часть ракет сбивает российская система ПВО. Однако необходимо понимать, что головная часть «вампира» — крайне сложная для поражения цель.
«Израиль для этого выстроил „Железный купол“, но к нашему ТВД [театр военных действий — прим. ред.], да и вообще к условиям России он подходит мало. Тут дело и в расстояниях и в противнике», — отмечает автор канала.
Он добавил, что лучшим средством ПВО против такого оружия остаётся уничтожение самих машин. Также требуется ликвидация самих складов вооружения.
Напомним, накануне ВСУ атаковали Белгород «Вампирами». В результате атаки пострадали три человека.