Как белгородцам ухаживать за зубами, чтобы не переплачивать? Отвечает стоматолог

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Врач рассказала, что кариес является одним из самых распространённых заболеваний. Зачастую он появляется из-за бактерий: в процессе участвуют порядка 20 видов различных микроорганизмов. В их число входят и агрессивные стрептококки, которые выделяют различные кислоты и расплавляют эмаль, из-за чего зуб начинает разрушаться.
Кариес чаще образуется днём, чем ночью. Причиной являются остатки пищи, которые скапливаются между зубами и являются питательной средой для бактерий. Если не чистить зубы и не удалять остатки, на эмали образуются отложения, в которых и происходит активная жизнедеятельность микроорганизмов.
Однако отложения, отмечает стоматолог, бывают разными. Так, сначала на зубах появляется бляшка — мягкое отложение, которое может накапливаться на зубах, пломбах и протезах. Если бляшки сольются, то образуют зубной налёт — густую бело-жёлтую массу. Постараться предотвратить накопление налёта можно, если ухаживать за полостью рта.
Важно соблюдать правильные пищевые привычки: не есть много сладкого и углеводов. Также необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью. Однако удалить зубной налёт, если он уже есть, под силу только специалисту. Иначе камень будет раздражать десну, что приведёт к кровоточивости, а затем — к удалению зуба.
У людей, у которых часто выделяется слюна, быстрее образуется камень. Повлиять на это практически невозможно, утверждает врач.
Стоматолог-гигиенист для удаления зубных отложений использует аппарат Air-flow, который очищает с помощью потока воды, воздуха и порошка-абразива. Есть и ультразвуковая чистка, после которой зубы полируют, чтобы устранить микронеровности.
Чистку у гигиениста стоит проводить каждые полгода, однако людям с различными заболеваниями дёсен и склонным к образованию камней желательно посещать врача каждые три-четыре месяца. Кроме этого, каждые два года стоит проводить осмотр ротовой полости.
Лечащий врач поможет каждому пациенту подобрать правильные средства гигиены, которые стоит использовать. Например, помимо зубной щётки и пасты, у людей должны быть зубная нить или ёршик.
Чистить зубы стоит не меньше двух раз в день около трёх минут, как после приёма пищи, так и до него. Чистить внутреннюю и внешнюю поверхность зубов следует сверху вниз — так остатки пищи и бактерии не смогут попасть в дёсенные карманы. Так можно предотвратить воспаление.