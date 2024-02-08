Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Стоматолог

Как белгородцам ухаживать за зубами, чтобы не переплачивать? Отвечает стоматолог

8 февраля 2024, 06:12
Фото: 1MI
Стоматолог

Стоматолог рассказала белгородцам, как предотвратить появление кариеса

Зубной врач белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Филина рассказала, как сэкономить на стоматологе, но не причинить вред своим зубам. Советы врач рассказала журналистам Go31.

В каких случаях образуется кариес?

Врач рассказала, что кариес является одним из самых распространённых заболеваний. Зачастую он появляется из-за бактерий: в процессе участвуют порядка 20 видов различных микроорганизмов. В их число входят и агрессивные стрептококки, которые выделяют различные кислоты и расплавляют эмаль, из-за чего зуб начинает разрушаться.

Кариес чаще образуется днём, чем ночью. Причиной являются остатки пищи, которые скапливаются между зубами и являются питательной средой для бактерий. Если не чистить зубы и не удалять остатки, на эмали образуются отложения, в которых и происходит активная жизнедеятельность микроорганизмов.

Однако отложения, отмечает стоматолог, бывают разными. Так, сначала на зубах появляется бляшка — мягкое отложение, которое может накапливаться на зубах, пломбах и протезах. Если бляшки сольются, то образуют зубной налёт — густую бело-жёлтую массу. Постараться предотвратить накопление налёта можно, если ухаживать за полостью рта.

Что поможет предотвратить появление кариеса?

Важно соблюдать правильные пищевые привычки: не есть много сладкого и углеводов. Также необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью. Однако удалить зубной налёт, если он уже есть, под силу только специалисту. Иначе камень будет раздражать десну, что приведёт к кровоточивости, а затем — к удалению зуба.

У людей, у которых часто выделяется слюна, быстрее образуется камень. Повлиять на это практически невозможно, утверждает врач.

Варианты удаления кариеса

Стоматолог-гигиенист для удаления зубных отложений использует аппарат Air-flow, который очищает с помощью потока воды, воздуха и порошка-абразива. Есть и ультразвуковая чистка, после которой зубы полируют, чтобы устранить микронеровности.

Чистку у гигиениста стоит проводить каждые полгода, однако людям с различными заболеваниями дёсен и склонным к образованию камней желательно посещать врача каждые три-четыре месяца. Кроме этого, каждые два года стоит проводить осмотр ротовой полости.

Как правильно ухаживать за зубами в домашних условиях?

Лечащий врач поможет каждому пациенту подобрать правильные средства гигиены, которые стоит использовать. Например, помимо зубной щётки и пасты, у людей должны быть зубная нить или ёршик.

Чистить зубы стоит не меньше двух раз в день около трёх минут, как после приёма пищи, так и до него. Чистить внутреннюю и внешнюю поверхность зубов следует сверху вниз — так остатки пищи и бактерии не смогут попасть в дёсенные карманы. Так можно предотвратить воспаление.

Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?
Узнать подробнее
Читайте также:
Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубамБелгородцы могут получить вычет за платное лечение зубов ребёнкуСтоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Экономия#Стоматолог#Белгород#Советы#Александра Склярова
Подпишитесь
Число разрушений от атак ВСУ на Белгород увеличилось, три человека пострадали
Сегодня, 08:19
Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела
Сегодня, 07:21
Днём в Белгородской области будет громко. В чём дело?
Сегодня, 06:32
Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей
Сегодня, 06:01
«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?
Сегодня, 06:37
«Спасибо за человечность»: белгородцы благодарят земляков за помощь при обстреле
Сегодня, 08:48