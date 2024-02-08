Как белгородцам ухаживать за зубами, чтобы не переплачивать? Отвечает стоматолог

Важно соблюдать правильные пищевые привычки: не есть много сладкого и углеводов. Также необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью. Однако удалить зубной налёт, если он уже есть, под силу только специалисту. Иначе камень будет раздражать десну, что приведёт к кровоточивости, а затем — к удалению зуба.