Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?

93 млн рублей — наверное, не самая большая прибыль, если сравнивать с гигантами белгородского бизнеса. Да и доли в семейных компаниях у Валентина Чуева есть и небольшие, в пару процентов. Значит, далеко не все доходы в компаниях — его. Но «чтоб я так жил» произнести при анализе активов депутата хотелось.