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Published Сегодня, 14:54

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Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?

7 июля 2023, 14:54
Фото: 1MI

Чистая прибыль компаний белгородского депутата Чуева превысила 90 млн рублей

Бел.Ру продолжает изучать доходы компаний депутатов Белгородского горсовета. Сегодняшний материал будет посвящён финансовым показателям фирм Валентина Чуева.

Напомним, согласно закона депутаты Белгородского горсовета официально могут не рассказывать о своих доходах, расходах и имущественном положении. При этом можно подсчитать финансовые показатели фирм, которые принадлежат избранникам народа, с помощью аналитических систем. Ранее журналисты Бел.Ру изучали доходы организаций, которые полностью или частично принадлежат депутатам Максиму Егорову, Юрию Дьячкову, Александру Щеглову и председателю горсовета Вадиму Радченко.

На очереди фирмы депутата Белгородского горсовета по одномандатному избирательному округу № 24 Валентина Чуева. Избранник народа является совладельцем в девяти компаниях. Подробнее об их финансовых показателях читайте ниже.

Институт дополнительного стоматологического образования «ВЭЛ»

Данная фирма зарегистрирована в Белгороде. Валентину Чуеву принадлежит 38% доли в уставном капитале организации. Институт дополнительного стоматобразования занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. По итогам ушедшего года чистая прибыль компании составил 283 тысячи рублей, а выручка достигла 543 тысяч рублей. Цифры скромные, но и направление это, видимо, не самое прибыльное сейчас.

Стоматологический центр «Владмива»

В данной компании у Чуева 56,70% доли в УК. Организация работает в Белгороде с 2004 года и занимается стоматологической практикой. Руководитель и бенефициар — Валентин Чуев. За 2022 год выручка от продажи организации превысила 57 млн рублей, чистая прибыль составила 2,9 млн рублей, а чистые активы достигли 8,8 млн рублей. Здесь уже выгода побольше — правда, делить её приходится с другими совладельцами.

«Агрови»

Компания зарегистрирована в Губкинском горокруге в 2012 году и занимается производством клеев. Руководитель — Сергей Лавров. По итогам ушедшего года выручка от продажи организации превысила 15,5 млн рублей. При этом чистая прибыль достигла 1,1 млн рублей, а чистые активы — 2,7 млн рублей. Чуеву принадлежит 15% доли в УК фирмы.

«Белфармамед»

Фирма «Белфармамед» работает в Белгороде с 2015 года. Отрасль — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Руководитель — Валентина Казакова. А 30% доли является собственностью Чуева. За 2022 год выручка от продажи организации составила 29,3 млн рублей, чистая прибыль достигла 497 тысяч рублей, а чистые активы — 14,2 млн рублей.

«ВМВ-Дент»

Организация появилась в Белгороде в 2012 году. Она занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. Руководитель — Сергей Кривошапов, а бенефициар — Валентин Чуев. Ему же принадлежит 51% доли в УК фирмы. За прошедший год компания отчиталась о чистой прибыли в размере 11 млн рублей и выручке от продажи в сумме 124 млн рублей.

«Дентал-Депо Владмива»

В этой компании у Чуева 56% доли в УК. Фирма зарегистрирована в Московской области в 2003 году и занимается оптовой неспециализированной торговлей. Руководитель — Валерий Золото, а бенефициар — Валентин Чуев. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 4,7 млн рублей, а выручка от продажи превысила 68 млн рублей. Московская область для бизнеса всегда выгодное направление. Но, как видим, пока торговля стоматизделиями лучше идёт у белгородской фирмы.

Объединённая стоматологическая поликлиника Старооскольского городского округа

Организация зарегистрирована в Старом Осколе в 2018 году. Она занимается стоматологической практикой. Руководитель — Сергей Гонтарев, а бенефициар — Владимир Чуев. За 2022 год чистая прибыль поликлиники составила 6,5 млн рублей, а выручка от продажи — 181 млн рублей. Валентину Чуеву принадлежит 20% доли в УК организации.

Транспортная компания «Владмива»

В этой компании у Валентина Чуева всего 2,90% доли в УК. Фирма работает в Белгороде с 2006 года. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта. Руководитель — Сергей Чуев, а бенефициар — Владимир Чуев. Выручка от продажи по итогам 2022 года составила 28 млн рублей, а чистая прибыль — 9,8 млн рублей.

Центр корпоративного управления «Владмива»

Компания зарегистрирована в Белгороде в 2006 году и занимается деятельностью в области права и бухучёта. Руководитель — Мария Чуева. По итогам 2022 года выручка от продажи компании составила 116 млн рублей. При этом чистая прибыль достигла 57 млн рублей. Валентину Чуеву принадлежит 2,50% доли в УК компании.

Таким образом, по итогам 2022 года сумма чистой прибыли компаний, в которых у Валентина Чуева есть часть долей, превысила 93 млн рублей. Пока такие показатели являются наибольшими среди фирм, принадлежащим депутатам горсовета, которые журналисты Бел.Ру просмотрели на данный момент.

93 млн рублей — наверное, не самая большая прибыль, если сравнивать с гигантами белгородского бизнеса. Да и доли в семейных компаниях у Валентина Чуева есть и небольшие, в пару процентов. Значит, далеко не все доходы в компаниях — его. Но «чтоб я так жил» произнести при анализе активов депутата хотелось.

Что заработал и чем владел в 2021 году?

В завершении напомним, о каких доходах и имуществе отчитался Валентин Чуев по итогам 2021 года. Эти данные пока есть в открытом доступе.

Его доход, в том числе от сдачи недвижимости в аренду, превысил 3,6 млн рублей. В его собственности была квартира в 40,5 квадратных метра, нежилое помещение в 52,5 «квадрата» и квартира в 78 м² — в пользовании. Транспорта тоже было достаточно: BMW X5 2014 года выпуска, MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic того же года, мотоцикл Suzuki, которому 15 лет, и снегоболотоход.

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