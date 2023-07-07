Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Напомним, согласно закона депутаты Белгородского горсовета официально могут не рассказывать о своих доходах, расходах и имущественном положении. При этом можно подсчитать финансовые показатели фирм, которые принадлежат избранникам народа, с помощью аналитических систем. Ранее журналисты Бел.Ру изучали доходы организаций, которые полностью или частично принадлежат депутатам Максиму Егорову, Юрию Дьячкову, Александру Щеглову и председателю горсовета Вадиму Радченко.
На очереди фирмы депутата Белгородского горсовета по одномандатному избирательному округу № 24 Валентина Чуева. Избранник народа является совладельцем в девяти компаниях. Подробнее об их финансовых показателях читайте ниже.
Данная фирма зарегистрирована в Белгороде. Валентину Чуеву принадлежит 38% доли в уставном капитале организации. Институт дополнительного стоматобразования занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. По итогам ушедшего года чистая прибыль компании составил 283 тысячи рублей, а выручка достигла 543 тысяч рублей. Цифры скромные, но и направление это, видимо, не самое прибыльное сейчас.
В данной компании у Чуева 56,70% доли в УК. Организация работает в Белгороде с 2004 года и занимается стоматологической практикой. Руководитель и бенефициар — Валентин Чуев. За 2022 год выручка от продажи организации превысила 57 млн рублей, чистая прибыль составила 2,9 млн рублей, а чистые активы достигли 8,8 млн рублей. Здесь уже выгода побольше — правда, делить её приходится с другими совладельцами.
Компания зарегистрирована в Губкинском горокруге в 2012 году и занимается производством клеев. Руководитель — Сергей Лавров. По итогам ушедшего года выручка от продажи организации превысила 15,5 млн рублей. При этом чистая прибыль достигла 1,1 млн рублей, а чистые активы — 2,7 млн рублей. Чуеву принадлежит 15% доли в УК фирмы.
Фирма «Белфармамед» работает в Белгороде с 2015 года. Отрасль — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Руководитель — Валентина Казакова. А 30% доли является собственностью Чуева. За 2022 год выручка от продажи организации составила 29,3 млн рублей, чистая прибыль достигла 497 тысяч рублей, а чистые активы — 14,2 млн рублей.
Организация появилась в Белгороде в 2012 году. Она занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. Руководитель — Сергей Кривошапов, а бенефициар — Валентин Чуев. Ему же принадлежит 51% доли в УК фирмы. За прошедший год компания отчиталась о чистой прибыли в размере 11 млн рублей и выручке от продажи в сумме 124 млн рублей.
В этой компании у Чуева 56% доли в УК. Фирма зарегистрирована в Московской области в 2003 году и занимается оптовой неспециализированной торговлей. Руководитель — Валерий Золото, а бенефициар — Валентин Чуев. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 4,7 млн рублей, а выручка от продажи превысила 68 млн рублей. Московская область для бизнеса всегда выгодное направление. Но, как видим, пока торговля стоматизделиями лучше идёт у белгородской фирмы.
Организация зарегистрирована в Старом Осколе в 2018 году. Она занимается стоматологической практикой. Руководитель — Сергей Гонтарев, а бенефициар — Владимир Чуев. За 2022 год чистая прибыль поликлиники составила 6,5 млн рублей, а выручка от продажи — 181 млн рублей. Валентину Чуеву принадлежит 20% доли в УК организации.
В этой компании у Валентина Чуева всего 2,90% доли в УК. Фирма работает в Белгороде с 2006 года. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта. Руководитель — Сергей Чуев, а бенефициар — Владимир Чуев. Выручка от продажи по итогам 2022 года составила 28 млн рублей, а чистая прибыль — 9,8 млн рублей.
Компания зарегистрирована в Белгороде в 2006 году и занимается деятельностью в области права и бухучёта. Руководитель — Мария Чуева. По итогам 2022 года выручка от продажи компании составила 116 млн рублей. При этом чистая прибыль достигла 57 млн рублей. Валентину Чуеву принадлежит 2,50% доли в УК компании.
Таким образом, по итогам 2022 года сумма чистой прибыли компаний, в которых у Валентина Чуева есть часть долей, превысила 93 млн рублей. Пока такие показатели являются наибольшими среди фирм, принадлежащим депутатам горсовета, которые журналисты Бел.Ру просмотрели на данный момент.
93 млн рублей — наверное, не самая большая прибыль, если сравнивать с гигантами белгородского бизнеса. Да и доли в семейных компаниях у Валентина Чуева есть и небольшие, в пару процентов. Значит, далеко не все доходы в компаниях — его. Но «чтоб я так жил» произнести при анализе активов депутата хотелось.
В завершении напомним, о каких доходах и имуществе отчитался Валентин Чуев по итогам 2021 года. Эти данные пока есть в открытом доступе.
Его доход, в том числе от сдачи недвижимости в аренду, превысил 3,6 млн рублей. В его собственности была квартира в 40,5 квадратных метра, нежилое помещение в 52,5 «квадрата» и квартира в 78 м² — в пользовании. Транспорта тоже было достаточно: BMW X5 2014 года выпуска, MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic того же года, мотоцикл Suzuki, которому 15 лет, и снегоболотоход.