Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов

Однако, по словам Максима, завод «Технодент» перестал работать ещё в прошлом году: «С введением санкций, завод закрыли на несколько месяцев. В итоге до сих пор продукции их нет. Сырьё у них было в основном из-за рубежа. Мы их заменили „Владмивой“. Но всё, что из „Владмивы“, мы мало используем. Я ими (с их продукцией - прим. ред.) не могу работать».