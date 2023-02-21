Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Ранее РБК сообщал, что у российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» (препарат для местного обезболивания). Анестетик производит американская компания 3М, которая весной прошлого года ушла с российского рынка.
Журналист «Бел.Ру» узнала у местного стоматолога, какие трудности с поставками препаратов наблюдаются в белгородских клиниках, а также какие лекарства и материалы ушли с отечественного рынка.
Максим работает в одной из клиник Белгорода. Стоматолог подтвердил, что клиники в настоящий момент испытывают дефицит продукции компании 3М.
Проблема с материалами была первые три месяца. Сейчас уже всё наладилось, только стало дороже. Стоматология в городе подорожала в среднем на 30-50%. Услуги подорожали, потому что подорожали материалы.
Максим
Максим отметил, что изначально поставщики, перекупщики и склады якобы сильно завышали цены: «У нас есть штифты, которые стоили 200 рублей, потом нам поступали счета за них в размере 2000 рублей. Цена просто с потолка бралась в первое время. Много подделок, иногда делаем возврат».
Также стоматолог сообщил, что первое время клиники переживали из-за испанской анестезии — с введением санкций на лекарства начался ажиотаж.
Ранее анестезия стоила 4000 рублей, потом — 8000 рублей. Цена росла каждый день. Некоторое время она стоила 15 000 рублей. Сейчас уже цена упала до 8500 рублей за упаковку.
Максим
Стоматолог отмечает, что в настоящий момент клиники пользуются японской, китайской, европейской продукцией: «Есть и американская, и швейцарская, немецкая. Но всё подорожало. Если говорить про нехватку материалов — это первые три месяца. Сейчас особой проблемы не наблюдается».
Кроме того, в разговоре с журналистом «Бел.Ру» стоматолог сообщил ещё один интересный момент: многие клиники пользуются продукцией компаний «Владмива» и «Технодент». Оба завода расположены на территории Белгородской области.
Однако, по словам Максима, завод «Технодент» перестал работать ещё в прошлом году: «С введением санкций, завод закрыли на несколько месяцев. В итоге до сих пор продукции их нет. Сырьё у них было в основном из-за рубежа. Мы их заменили „Владмивой“. Но всё, что из „Владмивы“, мы мало используем. Я ими (с их продукцией - прим. ред.) не могу работать».
Максим поделился с журналистом контактами одного из поставщиков стоматологической продукции. Поставщик также подтвердил, что завод не работает из-за отсутствия сырья и предложил воспользоваться аналогами московской фирмы.