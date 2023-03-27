Белгородцы могут получить вычет за платное лечение зубов ребёнку

К вычету можно заявить как обычное, так и дорогостоящее лечение. Его вид указан в справке, выданной клиникой. В региональном правительстве отметили, что вычет можно получить на ребёнка в возрасте до 18 лет, а если он обучается очно, то и до 24 лет.