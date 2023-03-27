Белгородцы могут получить вычет за платное лечение зубов ребёнку

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
За платное лечение зубов ребёнку родители могут получить вычет. Положен он как при обычном, так и при дорогостоящем лечении. Его вид указан в справке, выданной клиникой.
При обычном лечении (код 1) к вычету можно заявить до 120 тыс. рублей в год. В этом случае сумма НДФЛ к возврату — до 15,6 тыс. рублей.
При дорогостоящем лечении (код 2) к вычету принимается вся сумма расходов. Налог к возврату — «13% расходов, но не более фактически уплаченного НДФЛ за тот же год», отметили в пресс-службе правительства.
Вычет можно оформить через работодателя. Соответствующее заявление направляется в Федеральную налоговую службу, решение принимается в течение месяца.
Оформить вычет за платные стоматологические услуги можно детям до 18 лет. Если далее он продолжает учиться очно, то планка поднимается до 24 лет.
В феврале 2023 года стоматолог рассказал журналисту Бел.Ру, что в Белгороде услуги подорожали в среднем на 30-50%. В клиниках столкнулись с подорожанием материалов для лечения и другими проблемами.