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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Белгородцев предупреждают о взрывных работах

Днём в Белгородской области будет громко. В чём дело?

8 февраля 2024, 06:32
Фото: 1MI

Белгородцев предупреждают о взрывных работах

Жителей Белгородской области предупредили о громких звуках, которые они могут услышать в четверг, 8 февраля, в дневное время. Взрывные работы будут проводить на горно-обогатительном комбинате.

Сегодня, 8 февраля, на Стойленском ГОКе будут проводиться взрывные работы. Об этом жителей предупредили местные медиа. Громкие звуки белгородцы могут услышать с 13:00.

Громко в регионе бывает и по другим причинам. Так, в начале февраля на территории Валуйского городского округа уничтожали неразорвавшиеся боеприпасы. О громких звуках предупреждал глава муниципалитета Алексей Дыбов.

В январе на полигоне Яковлевского горокруга также уничтожали взрывоопасный предмет. Ранее его нашли в Корочанском районе. Ликвидацией боеприпаса занимались специалисты Минобороны РФ.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Новости Старого Оскола#Белгород#Взрывные работы#Александра Склярова
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