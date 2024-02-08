Днём в Белгородской области будет громко. В чём дело?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Сегодня, 8 февраля, на Стойленском ГОКе будут проводиться взрывные работы. Об этом жителей предупредили местные медиа. Громкие звуки белгородцы могут услышать с 13:00.
Громко в регионе бывает и по другим причинам. Так, в начале февраля на территории Валуйского городского округа уничтожали неразорвавшиеся боеприпасы. О громких звуках предупреждал глава муниципалитета Алексей Дыбов.
В январе на полигоне Яковлевского горокруга также уничтожали взрывоопасный предмет. Ранее его нашли в Корочанском районе. Ликвидацией боеприпаса занимались специалисты Минобороны РФ.