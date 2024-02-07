«Вынесли чужой телефон»: белгородка пожаловалась на работу врачей ковидного госпиталя

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Белгородка рассказала в социальных сетях о том, что произошло с ней и её отцом в горбольнице № 2. По словам женщины, её отец попал в медучреждение с диагнозом «ишемический инсульт». На телефонные звонки мужчина отвечал с трудностью, а после того, как его перевели в ковидный госпиталь в Старом Осколе, совсем перестал выходить на связь.
Белгородец умер в старооскольской больнице, но родственникам об этом, утверждает его дочь, сообщили только спустя сутки, а затем вовсе выдали не его мобильный телефон. Оказалось, что его телефон был у другого мужчины.
Произошедшее белгородка назвала «дурдомом».
Когда папу надо было лечить от инсульта, его лечили от ковида, которого практически там и не было, как сказал мне врач-патологоанатом.
белгородка
На жалобу отреагировала администрация горбольницы № 2. Представители медучреждения объяснили, что ковид отягощает течение основного заболевания и создаёт риск для окружающих, поэтому мужчину приняли решение перевезти в Старый Оскол. «За действия сотрудников СМП в дороге и медперсонала стационара Старого Оскола администрация городской больницы № 2 ответственности не несёт», — добавила в горбольнице.
Главный врач окружной больницы в Старом Осколе Светлана Немцева сообщила, что будет проведена проверка по путанице с личными вещами и по позднему сообщению родственникам о кончине пациента.