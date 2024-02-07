«Вынесли чужой телефон»: белгородка пожаловалась на работу врачей ковидного госпиталя

Белгородка рассказала в социальных сетях о том, что произошло с ней и её отцом в горбольнице № 2. По словам женщины, её отец попал в медучреждение с диагнозом «ишемический инсульт». На телефонные звонки мужчина отвечал с трудностью, а после того, как его перевели в ковидный госпиталь в Старом Осколе, совсем перестал выходить на связь.