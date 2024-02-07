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Больница

«Вынесли чужой телефон»: белгородка пожаловалась на работу врачей ковидного госпиталя

7 февраля 2024, 11:10
Фото: 1MI
Больница

Белгородку не устроила работа врачей ковидного госпиталя

Жалобу женщина оставила в социальных сетях. По её словам, о смерти отца ей сообщили спустя сутки, а потом выдали чужой телефон: искать мобильник отца пришлось у других пациентов. На жалобу отреагировали в администрации горбольницы № 2, а также главврач ковидного госпиталя Старого Оскола.

Белгородка рассказала в социальных сетях о том, что произошло с ней и её отцом в горбольнице № 2. По словам женщины, её отец попал в медучреждение с диагнозом «ишемический инсульт». На телефонные звонки мужчина отвечал с трудностью, а после того, как его перевели в ковидный госпиталь в Старом Осколе, совсем перестал выходить на связь.

Белгородец умер в старооскольской больнице, но родственникам об этом, утверждает его дочь, сообщили только спустя сутки, а затем вовсе выдали не его мобильный телефон. Оказалось, что его телефон был у другого мужчины.

Произошедшее белгородка назвала «дурдомом».

Когда папу надо было лечить от инсульта, его лечили от ковида, которого практически там и не было, как сказал мне врач-патологоанатом.
белгородка

На жалобу отреагировала администрация горбольницы № 2. Представители медучреждения объяснили, что ковид отягощает течение основного заболевания и создаёт риск для окружающих, поэтому мужчину приняли решение перевезти в Старый Оскол. «За действия сотрудников СМП в дороге и медперсонала стационара Старого Оскола администрация городской больницы № 2 ответственности не несёт», — добавила в горбольнице.

Главный врач окружной больницы в Старом Осколе Светлана Немцева сообщила, что будет проведена проверка по путанице с личными вещами и по позднему сообщению родственникам о кончине пациента.

Ответ горбольницы №2 и главврача ковидного госпиталяОтвет горбольницы №2 и главврача ковидного госпиталя
Ответ горбольницы №2 и главврача ковидного госпиталя
Фото: комментарии на личной странице Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Медицина#Врачи#Больница#Горбольница №2#Белгород#Александра Склярова
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