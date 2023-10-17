В горбольнице №2 Белгорода пациенты лежат в коридоре из-за нехватки мест

Житель Белгорода Владимир рассказал главе региона о том, что в хирургии второй горбольницы пациенты после операции вынуждены лежать в коридоре, так как в палатах не хватает мест. «Чем заняты инфекционные центры? Какой смысл был выделять на них такие деньги, если они не приносят людям пользы?» — спросил мужчина.