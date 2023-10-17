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В горбольнице №2 Белгорода пациенты лежат в коридоре из-за нехватки мест

В горбольнице №2 Белгорода пациенты лежат в коридоре из-за нехватки мест

17 октября 2023, 17:02
Фото: 1MI
17 октября в вечернем прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал нехватку мест в больницах. Власти снова просят денег у федерального центра для решения проблемы.

Житель Белгорода Владимир рассказал главе региона о том, что в хирургии второй горбольницы пациенты после операции вынуждены лежать в коридоре, так как в палатах не хватает мест. «Чем заняты инфекционные центры? Какой смысл был выделять на них такие деньги, если они не приносят людям пользы?» — спросил мужчина.

Вячеслав Гладков ответил, что в больнице пациенты, действительно, вынуждены некоторое время лежать в коридоре из-за нехватки мест.

Очень активно занимаемся доказательством необходимости выделения федеральных денег на строительство больницы скорой медицинской помощи на территории городской больницы №2, что окончательно решит все проблемы с местами, размещением и улучшит качество оказания помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В качестве временной меры для решения проблемы в горбольнице №2 поставили дополнительные койки в палатах, чтобы пациенты не лежали в коридоре. Хотя по нормативам, добавил глава региона, в медучреждениях допускается размещение больных в коридоре в течение суток. Инфекционные центры в связи со спокойной эпидемиологической ситуацией власти временно перевели в режим оказания терапевтических услуг.

Напомним, на сегодняшний день в Белгородской области не хватает больше 700 медиков, почти половина этой цифры — вакансии врачей. Наиболее острый дефицит наблюдается в Волоконовском и Красненском районах.

«Пока недостаточно»: более 700 медиков не хватает в Белгородской области
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