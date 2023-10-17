В горбольнице №2 Белгорода пациенты лежат в коридоре из-за нехватки мест

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Житель Белгорода Владимир рассказал главе региона о том, что в хирургии второй горбольницы пациенты после операции вынуждены лежать в коридоре, так как в палатах не хватает мест. «Чем заняты инфекционные центры? Какой смысл был выделять на них такие деньги, если они не приносят людям пользы?» — спросил мужчина.
Вячеслав Гладков ответил, что в больнице пациенты, действительно, вынуждены некоторое время лежать в коридоре из-за нехватки мест.
Очень активно занимаемся доказательством необходимости выделения федеральных денег на строительство больницы скорой медицинской помощи на территории городской больницы №2, что окончательно решит все проблемы с местами, размещением и улучшит качество оказания помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В качестве временной меры для решения проблемы в горбольнице №2 поставили дополнительные койки в палатах, чтобы пациенты не лежали в коридоре. Хотя по нормативам, добавил глава региона, в медучреждениях допускается размещение больных в коридоре в течение суток. Инфекционные центры в связи со спокойной эпидемиологической ситуацией власти временно перевели в режим оказания терапевтических услуг.
Напомним, на сегодняшний день в Белгородской области не хватает больше 700 медиков, почти половина этой цифры — вакансии врачей. Наиболее острый дефицит наблюдается в Волоконовском и Красненском районах.