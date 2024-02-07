Причины преступлений: в белгородских семьях недостаточный контроль за детьми

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Анализ совершаемых несовершеннолетними правонарушений и преступлений показывает, что в ряде семей недостаточный родительский контроль за детьми. Как объяснил Андрей Мухратов, подобное происходит по разным причинам.
Отсутствие авторитета у родителя, невозможность оказать влияние на ребёнка в целом, неблагополучие отдельных семей, занятость на работе и т. п. Последнее, как отметили, вызывает у ребёнка «ситуации одиночества».
В региональном министерстве образования считают, что в рамках профилактических мер педагогам необходимо усилить разъяснительную работу по теме с родителями. Также увеличить количество встреч, родительских собраний, привлекать родителей к общешкольным и классным мероприятиям.
В план внесли и проведение акций по обращению к родителям известных белгородцев, напоминающих об ответственности и контроле за детьми. Кроме того, семьи, состоящие на учёте, возьмут на контроль через систему практических профилактических мероприятий.
Напомним, что в качестве причин возникновения случаев совершения подростками преступлений также обозначили влияние СВО на психику несовершеннолетних, продолжительный дистант, информационную войну и бесконтрольное потребление контента в интернете.