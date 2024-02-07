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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Родительский контроль

Причины преступлений: в белгородских семьях недостаточный контроль за детьми

7 февраля 2024, 12:46
Фото: 1MI
Родительский контроль

Белгородцам напомнили о контроле за детьми во избежание правонарушений

Недостаточный родительский контроль в минобре также назвали причиной совершения подростками правонарушений. Для предотвращения будут проводить разъяснительные беседы с родителями, акции с участием известных белгородцев. Возможно, чаще станут проводить встречи и собрания.
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Дети

Анализ совершаемых несовершеннолетними правонарушений и преступлений показывает, что в ряде семей недостаточный родительский контроль за детьми. Как объяснил Андрей Мухратов, подобное происходит по разным причинам.

Отсутствие авторитета у родителя, невозможность оказать влияние на ребёнка в целом, неблагополучие отдельных семей, занятость на работе и т. п. Последнее, как отметили, вызывает у ребёнка «ситуации одиночества».

В региональном министерстве образования считают, что в рамках профилактических мер педагогам необходимо усилить разъяснительную работу по теме с родителями. Также увеличить количество встреч, родительских собраний, привлекать родителей к общешкольным и классным мероприятиям.

В план внесли и проведение акций по обращению к родителям известных белгородцев, напоминающих об ответственности и контроле за детьми. Кроме того, семьи, состоящие на учёте, возьмут на контроль через систему практических профилактических мероприятий.

Напомним, что в качестве причин возникновения случаев совершения подростками преступлений также обозначили влияние СВО на психику несовершеннолетних, продолжительный дистант, информационную войну и бесконтрольное потребление контента в интернете.

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#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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