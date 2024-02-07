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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 08:48

Подземный переход

Что станет с подземным переходом на Спутнике в Белгороде?

7 февраля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Подземный переход

Мэр Белгорода раскрыл планы на подземный переход на Спутнике

Житель города попросил мэра почистить подземный переход ото льда. Однако белгородцу ответили, что пользоваться им нельзя. Проблемный переход планируют затампонировать уже в этом году. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.

Жители Белгорода попросили мэра города Валентина Демидова почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Просьба прозвучала в ходе вечернего прямого эфира.

Демидов напомнил белгородцам, что в настоящее время подземный переход не функционирует, пользоваться им нельзя. Также мэр рассказал о том, что в этом году планируется сделать с объектом.

В связи с поднятием грунтовых вод происходят постоянные сильные подтопления. В том числе стали возникать просадки дорожного полотна, что небезопасно. Поэтому пользоваться этим переходом нельзя, он затампонирован. То есть по проекту его заполнят специальными растворами для ликвидации последствий подтоплений. Соответственно, будет полностью прекращено его функционирование. Проект планируем реализовать уже в этом году.
Валентин Демидов

Мэр отметил, что рядом с нефункционирующим подземным переходом есть надземный: в настоящий момент, по его словам, все пользуются именно им.

Подземный переход на Спутнике затапливает грунтовыми водами уже несколько лет, поэтому власти приняли решение его законсервировать. Последний раз на затопленный переход жители жаловались в мае 2023 года.

В Белгороде законсервируют затопленный подземный переход
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