Что станет с подземным переходом на Спутнике в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Жители Белгорода попросили мэра города Валентина Демидова почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Просьба прозвучала в ходе вечернего прямого эфира.
Демидов напомнил белгородцам, что в настоящее время подземный переход не функционирует, пользоваться им нельзя. Также мэр рассказал о том, что в этом году планируется сделать с объектом.
В связи с поднятием грунтовых вод происходят постоянные сильные подтопления. В том числе стали возникать просадки дорожного полотна, что небезопасно. Поэтому пользоваться этим переходом нельзя, он затампонирован. То есть по проекту его заполнят специальными растворами для ликвидации последствий подтоплений. Соответственно, будет полностью прекращено его функционирование. Проект планируем реализовать уже в этом году.
Валентин Демидов
Мэр отметил, что рядом с нефункционирующим подземным переходом есть надземный: в настоящий момент, по его словам, все пользуются именно им.
Подземный переход на Спутнике затапливает грунтовыми водами уже несколько лет, поэтому власти приняли решение его законсервировать. Последний раз на затопленный переход жители жаловались в мае 2023 года.