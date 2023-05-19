В Белгороде законсервируют затопленный подземный переход

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась жительница города с жалобой. По её словам, подземный переход на улице Магистральная находится в плохом состоянии.
Мэр города сообщил, что подземный переход сейчас затоплен, однако откачать воду полностью не получается. Поэтому власти приняли решение его законсервировать.
Он затоплен грунтовыми водами. Откачка не приводит к должному результату, поэтому сегодня принято решение его законсервировать. Он закрыт. Будем разрабатывать проект по его консервации. Сейчас люди могут пользоваться альтернативным наземным переходом, который расположен рядом с подземным.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, что утром 17 мая подземный переход на «Соколе» также был затоплен. После жалоб белгородцев на его состояние, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что капремонт перехода состоится раньше — уже в этом году.