Вячеслав Гладков раскритиковал ремонт подземных переходов в Белгороде

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Речь идёт о подземном пешеходном переходе около стадиона «Салют», по которому утром 13 сентября пробежал Вячеслав Гладков. Сейчас там идёт ремонт, но, судя по всему, ситуацию это не улучшает.
Честно скажу — не понравилось, особенно тротуарная плитка, которая кладётся. Её не успели положить, а она уже стала старой и древней. Поручение Валентину Демидову дал, чтобы вышел и навёл там порядок.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Не лучшее состояние в подземке на «Энергомаше», на который пожаловались главе региона. Местная жительница написала, что там теперь страшно ходить даже днём, разбиты все ступеньки, кучи мусора и грязи, а также неприятный запах. Вячеслав Гладков отметил, что с этим подземным переходом есть сложности, с ним будут разбираться в следующем году.