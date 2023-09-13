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Вячеслав Гладков раскритиковал ремонт подземных переходов в Белгороде

Вячеслав Гладков раскритиковал ремонт подземных переходов в Белгороде

13 сентября 2023, 18:30
Фото: Bel.ru
Во время утренней пробежки губернатор осмотрел один из них, и остался крайне недоволен состоянием. Он поручил мэру города навести там порядок.

Речь идёт о подземном пешеходном переходе около стадиона «Салют», по которому утром 13 сентября пробежал Вячеслав Гладков. Сейчас там идёт ремонт, но, судя по всему, ситуацию это не улучшает.

Честно скажу — не понравилось, особенно тротуарная плитка, которая кладётся. Её не успели положить, а она уже стала старой и древней. Поручение Валентину Демидову дал, чтобы вышел и навёл там порядок.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Не лучшее состояние в подземке на «Энергомаше», на который пожаловались главе региона. Местная жительница написала, что там теперь страшно ходить даже днём, разбиты все ступеньки, кучи мусора и грязи, а также неприятный запах. Вячеслав Гладков отметил, что с этим подземным переходом есть сложности, с ним будут разбираться в следующем году.

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#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Подземный переход#Белгород#Вячеслав Гладков#Милена Фишер
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