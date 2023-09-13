Вячеслав Гладков раскритиковал ремонт подземных переходов в Белгороде

Не лучшее состояние в подземке на «Энергомаше», на который пожаловались главе региона. Местная жительница написала, что там теперь страшно ходить даже днём, разбиты все ступеньки, кучи мусора и грязи, а также неприятный запах. Вячеслав Гладков отметил, что с этим подземным переходом есть сложности, с ним будут разбираться в следующем году.