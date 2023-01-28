Подземный переход в Белгороде решили законсервировать

Что касается остальных девяти подземных переходов города, которые обошёл сегодня мэр Белгорода, то сейчас решается вопрос о сохранении в них торговли. По мнению Демидова, сейчас ситуация в них напоминает лихие 90-е, поэтому арендаторам предстоит придумать современный подход к ведению торговли в переходах. Если им это не удастся, подземки отремонтируют и приведут в порядок — магазинов там не будет.