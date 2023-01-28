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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Подземный переход в Белгороде решили законсервировать

28 января 2023, 16:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Речь идёт о подземном переходе на «Спутнике», который затапливает грунтовыми водами уже несколько лет, и проблему власти никак не могут решить. Поэтому переход законсервируют. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Правда, градоначальник не уточнил, на какой срок законсервируют подземный переход, и какое будущее его ждёт, если проблему с подтоплением так и не решат. Непонятно также, какую альтернативу этому переходу предложат власти людям, которым надо как-то переходить дорогу на этом участке.

Что касается остальных девяти подземных переходов города, которые обошёл сегодня мэр Белгорода, то сейчас решается вопрос о сохранении в них торговли. По мнению Демидова, сейчас ситуация в них напоминает лихие 90-е, поэтому арендаторам предстоит придумать современный подход к ведению торговли в переходах. Если им это не удастся, подземки отремонтируют и приведут в порядок — магазинов там не будет.

С 1 апреля в переходе на «Родине» начнётся капремонт, завершится он к концу июня. Аналогичная судьба ждёт и переход на «Стадионе», но там сроки ремонта пока неизвестны.

Также в подземных переходах Белгорода планируют установить камеры и наклонные подъёмники для инвалидов. Но детали пока не разглашаются.

Напомним, в конце января подземный переход на «Соколе» в Белгороде починили после жалоб горожан: они опасались, что он вот-вот рухнет. Но качество работ людей не удовлетворило. А после жители Белгорода пожаловались на состояние подземного перехода у остановки «Мичурина»: после ремонта его стало затапливать грунтовыми водами.

«Вот-вот рухнет»: белгородцы показали состояние подземного перехода на «Соколе»
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Город#Белгород#Валентин Демидов#Подземный переход#Капремонт
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