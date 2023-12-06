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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Белгородцы вновь пожаловались на состояние подземного перехода на «Стадионе»

«Не понравились пандусы»: Гладков — о подземном переходе на «Стадионе» в Белгороде

6 декабря 2023, 18:07
Фото: 1MI

Белгородцы вновь пожаловались на состояние подземного перехода на «Стадионе»

К губернатору обратилась в комментариях белгородка. По её словам, с потолка подземки течёт вода.

Белгородка попросила губернатора проверить качество ремонта в подземном переходе на «Стадионе». По словам женщины, ремонт почти завершился, однако с потолка течёт вода. На комментарий ответил мэр Белгорода Валентин Демидов, который сообщил, что причины подтопления специалисты уже установили и устранили проблему.

Также на обращение ответил глава региона Вячеслав Гладков. Как отметил губернатор, после сообщения белгородки, он посетил подземный переход.

Вода не течёт — сегодня нет ни снега, ни дождя. Не понравились пандусы, очень неудобно. Это плохо! Не хватает перил (есть только с одной стороны). Надеюсь, что нашу с вами переписку читает Демидов, и он исправит недостатки!
Вячеслав Гладков

Демидов ответил, что доработает вопрос с перилами.

Ранее сообщалось, что течь в подземке возникла из-за длительных дождей, которые пропитали землю влагой.

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#Город#Новости Белгорода#Подземный переход#Жалоба#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Валентин Демидов
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