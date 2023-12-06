«Не понравились пандусы»: Гладков — о подземном переходе на «Стадионе» в Белгороде

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Белгородка попросила губернатора проверить качество ремонта в подземном переходе на «Стадионе». По словам женщины, ремонт почти завершился, однако с потолка течёт вода. На комментарий ответил мэр Белгорода Валентин Демидов, который сообщил, что причины подтопления специалисты уже установили и устранили проблему.
Также на обращение ответил глава региона Вячеслав Гладков. Как отметил губернатор, после сообщения белгородки, он посетил подземный переход.
Вода не течёт — сегодня нет ни снега, ни дождя. Не понравились пандусы, очень неудобно. Это плохо! Не хватает перил (есть только с одной стороны). Надеюсь, что нашу с вами переписку читает Демидов, и он исправит недостатки!
Вячеслав Гладков
Демидов ответил, что доработает вопрос с перилами.
Ранее сообщалось, что течь в подземке возникла из-за длительных дождей, которые пропитали землю влагой.