«Не понравились пандусы»: Гладков — о подземном переходе на «Стадионе» в Белгороде

Белгородка попросила губернатора проверить качество ремонта в подземном переходе на «Стадионе». По словам женщины, ремонт почти завершился, однако с потолка течёт вода. На комментарий ответил мэр Белгорода Валентин Демидов, который сообщил, что причины подтопления специалисты уже установили и устранили проблему.