Весна в феврале: в Белгороде распускаются первые тюльпаны

Несмотря на то, что на улице февраль, в Белгороде уже заметили первый распускающийся тюльпан. Увидеть его можно на Белгородском Арбате напротив рынка. У цветка уже виден бутон. Соседние цветы, которые высаживали зимой, тоже постепенно пробиваются из-под земли.