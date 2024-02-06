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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Первый тюльпан в Белгороде

Весна в феврале: в Белгороде распускаются первые тюльпаны

6 февраля 2024, 12:46
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Первый тюльпан в Белгороде

На клумбе в Белгороде заметили распускающийся тюльпан

В центре Белгорода на клумбе заметили первый распускающийся тюльпан, который сажали зимой. Из земли рядом с ним пробиваются и другие цветы. Фотографиями поделились «БелГородские подробности».

Несмотря на то, что на улице февраль, в Белгороде уже заметили первый распускающийся тюльпан. Увидеть его можно на Белгородском Арбате напротив рынка. У цветка уже виден бутон. Соседние цветы, которые высаживали зимой, тоже постепенно пробиваются из-под земли.

Ранее озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимой. Период высадки связан с графиком поставок посадочного материала. Если соблюдать технологию, то угрозы цветам нет.

В середине декабря белгородцы заметили коммунальщиков, которые высаживали тюльпаны. Подобная деятельность горожан удивила, ведь в тот день в городе выпал снег, начались пробки, из-за которых некоторым жителям пришлось добираться до работы пешком.

Причём высаживали цветы не только в середине декабря, но и в начале.

Первый тюльпан в БелгородеПервый тюльпан в Белгороде
Первый тюльпан в БелгородеПервый тюльпан в Белгороде
Первый тюльпан в Белгороде
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимой
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#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Наталья Корявых#Клумбы
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