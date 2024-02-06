Весна в феврале: в Белгороде распускаются первые тюльпаны

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Несмотря на то, что на улице февраль, в Белгороде уже заметили первый распускающийся тюльпан. Увидеть его можно на Белгородском Арбате напротив рынка. У цветка уже виден бутон. Соседние цветы, которые высаживали зимой, тоже постепенно пробиваются из-под земли.
Ранее озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимой. Период высадки связан с графиком поставок посадочного материала. Если соблюдать технологию, то угрозы цветам нет.
В середине декабря белгородцы заметили коммунальщиков, которые высаживали тюльпаны. Подобная деятельность горожан удивила, ведь в тот день в городе выпал снег, начались пробки, из-за которых некоторым жителям пришлось добираться до работы пешком.
Причём высаживали цветы не только в середине декабря, но и в начале.