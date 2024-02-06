Триумф ленинизма: белгородский колхоз «Заветы Ильича» заработал за год 50 млн рублей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По итогам 2023 года колхоз «Заветы Ильича» заработал 50 млн рублей чистой прибыли. Что касается выручки, то за тот же период времени кредитный кооператив получил 192 млн рублей. Активы колхоза составили при этом 300 млн рублей.
Председатель колхоза — Николай Лимарь. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», соучредителями кооператива являются Геннадий Аноприенко, Юрий Кутовой, Александр Нехаев, два Сергея Ряднова (Анатольевич и Васильевич), Ольга Ряднова и Андрей Сабинин.
В другом известном белгородском колхозе проходят изменения. Так, Колхоз имени Горина решил ликвидировать ТД «Горин Продукт». Основанием для принятия решения о ликвидации послужило то, что на протяжении последних двух лет организация не осуществляла никакой деятельности.