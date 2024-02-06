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Белгородский колхоз «Заветы Ильича» отчитался о прибыли в 50 млн рублей

Триумф ленинизма: белгородский колхоз «Заветы Ильича» заработал за год 50 млн рублей

6 февраля 2024, 12:11
Фото: 1MI

Белгородский колхоз «Заветы Ильича» отчитался о прибыли в 50 млн рублей

Зарегистрированный в селе Ржевка Ровеньского района Белгородской области колхоз «Заветы Ильича» отчитался о хорошей прибыли по итогам 2023 года. Выручка организации составила при этом 192 млн рублей.

По итогам 2023 года колхоз «Заветы Ильича» заработал 50 млн рублей чистой прибыли. Что касается выручки, то за тот же период времени кредитный кооператив получил 192 млн рублей. Активы колхоза составили при этом 300 млн рублей.

Председатель колхоза — Николай Лимарь. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», соучредителями кооператива являются Геннадий Аноприенко, Юрий Кутовой, Александр Нехаев, два Сергея Ряднова (Анатольевич и Васильевич), Ольга Ряднова и Андрей Сабинин.

В другом известном белгородском колхозе проходят изменения. Так, Колхоз имени Горина решил ликвидировать ТД «Горин Продукт». Основанием для принятия решения о ликвидации послужило то, что на протяжении последних двух лет организация не осуществляла никакой деятельности.

Белгородский колхоз имени Горина решил ликвидировать ТД «Горин Продукт»
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