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В колхозе им. Горина и филиале «Тамбовского бекона» снизили статусы биобезопасности

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Об этом рассказал начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Андрей Пальчиков. Самый высокий уровень биобезопасности был понижен до самого низкого.

Как рассказал Пальчиков, ситуация по заразным заболеваниям животных остаётся актуальной как на территории Белгородской области, так и на территории России. При этом проведение спецоперации повлияло на уровень контроля со стороны предприятий.

Мы переориентировались на профилактические мероприятия. Но не все предприниматели являются добросовестными. Многие снизили контроль по отношению к самим себе.
Андрей Пальчиков

Специалисты ветеринарного надзора провели мероприятия по снижению компартмента (степень биологической защиты свиноводческого предприятия) у двух предприятий области — колхоз им. Горина и белгородский филиал «Тамбовского бекона».

Самая высокая степень компартмента IV — самый высокий уровень безопасности. Они были понижены до I — самого низкого. Предприятия понесли убытки, потому что не могут продавать свою продукцию на предприятия IV уровня. Штрафных санкций не было. Но я считаю, что нужно за подобные нарушения наказывать не только ограничениями, но и штрафами. Такая ситуация в стране происходит, а люди снижают ответственность к ведению своей деятельности.
Андрей Пальчиков

Чтобы вернуть прежний статус биобезопасности, предприятиям нужно провести все корректирующие мероприятия по устранению выявленных нарушений, а затем заново подать заявку на получение компартмента с одобрением в центральном аппарате в Москве. Это можно выполнить за несколько месяцев.

 

 

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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Биобезопасность#Колхоз им. Горина#Тамбовский бекон#Россельхознадзор
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