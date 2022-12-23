В колхозе им. Горина и филиале «Тамбовского бекона» снизили статусы биобезопасности

Как рассказал Пальчиков, ситуация по заразным заболеваниям животных остаётся актуальной как на территории Белгородской области, так и на территории России. При этом проведение спецоперации повлияло на уровень контроля со стороны предприятий.
Мы переориентировались на профилактические мероприятия. Но не все предприниматели являются добросовестными. Многие снизили контроль по отношению к самим себе.
Андрей Пальчиков
Специалисты ветеринарного надзора провели мероприятия по снижению компартмента (степень биологической защиты свиноводческого предприятия) у двух предприятий области — колхоз им. Горина и белгородский филиал «Тамбовского бекона».
Самая высокая степень компартмента IV — самый высокий уровень безопасности. Они были понижены до I — самого низкого. Предприятия понесли убытки, потому что не могут продавать свою продукцию на предприятия IV уровня. Штрафных санкций не было. Но я считаю, что нужно за подобные нарушения наказывать не только ограничениями, но и штрафами. Такая ситуация в стране происходит, а люди снижают ответственность к ведению своей деятельности.
Андрей Пальчиков
Чтобы вернуть прежний статус биобезопасности, предприятиям нужно провести все корректирующие мероприятия по устранению выявленных нарушений, а затем заново подать заявку на получение компартмента с одобрением в центральном аппарате в Москве. Это можно выполнить за несколько месяцев.