В колхозе им. Горина и филиале «Тамбовского бекона» снизили статусы биобезопасности

Чтобы вернуть прежний статус биобезопасности, предприятиям нужно провести все корректирующие мероприятия по устранению выявленных нарушений, а затем заново подать заявку на получение компартмента с одобрением в центральном аппарате в Москве. Это можно выполнить за несколько месяцев.