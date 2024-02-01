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Стоки

План по ремонту есть, но денег нет: водоканал ответил на жалобы о фекальных реках

1 февраля 2024, 08:49
Фото: 1MI
Стоки

Водоканал ответил на жалобы белгородцев из Стрелецкого-23А

Местные жители не первый год жалуются на подтопления земель канализационными стоками. Проблемные очистные сооружения планируют отремонтировать, но нужно найти источник финансирования работ, ответили белгородцам в водоканале.
Сюжет
ЖКХ

Жалобы на подтопления поступали ещё в 2022 году. Так, в декабре на поле около жилых домов в Стрелецком-23А начали вытекать канализационные стоки. Однако, по словам местных жителей, водоканал бездействовал на протяжении долгого времени. В тот раз теперь уже экс-глава ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев сообщил, что очистные сооружения не рассчитаны на поступающее количество стоков — они почти втрое превышают установленную мощность.

Белгородцы продолжали публиковать жалобы. Одна из последних поступила в январе 2024 года. Читатели рассказали Бел.Ру, что в овраге из-за проблем с канализацией образовался водопад — «быстрый и шумный, как в горах». Неоднократно жалобы на ситуацию белгородцы публиковали и на странице губернатора в соцсети.

Белоблводоканал 1 февраля объявил, что уже готово технико-коммерческое решение по капремонту очистных в Стрелецком-23А. Однако денег на это пока нет. Сейчас водоканал и министерство ЖКХ ищут источник финансирования.

В водоканале напомнили, что получили в хозяйственное ведение очистные сооружения в Стрелецком-23А в сентябре 2021 года. Уже тогда они находились в аварийном состоянии: из трёх секций очистки работали только две, две мембранные секции отслужили свой срок службы.

«В 2022 году ситуация осложнилась несанкционированным дистанционным вмешательством в работу программного обеспечения объекта, а чешская компания-производитель перестала выходить на контакт», — добавили в пресс-службе водоканала.

Из-за этого к настройке существующего программного обеспечения пришлось привлечь подрядную организацию, но за месяц работы ситуация так и не улучшилась.

«Быстрый и шумный, как в горах»: под Белгородом образовался канализационный водопад
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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Ремонт#Водоканал#Очистные сооружения#Белгород#Александра Склярова#Стрелецкое-23а
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