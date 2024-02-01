План по ремонту есть, но денег нет: водоканал ответил на жалобы о фекальных реках

Жалобы на подтопления поступали ещё в 2022 году. Так, в декабре на поле около жилых домов в Стрелецком-23А начали вытекать канализационные стоки. Однако, по словам местных жителей, водоканал бездействовал на протяжении долгого времени. В тот раз теперь уже экс-глава ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев сообщил, что очистные сооружения не рассчитаны на поступающее количество стоков — они почти втрое превышают установленную мощность.