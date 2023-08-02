Твёрдое нет: жители белгородского Таврово отказали в стройке очистных сооружений

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Перед началом схода Гладков сказал о том, что гражданам доложат информацию специалисты, которые изучали ситуацию с очистными сооружениями в течение нескольких месяцев. Участников схода, у которых остались личные вопросы, губернатор пригласил побеседовать лично с ним.
Сразу после того, как губернатор удалился, глава администрации Тавровского сельского поселения Артём Кириченко предложил выбрать министра ЖКХ области Алексея Ботвиньева в качестве председателя схода. На это предложение зал ответил общим гулом и криками «Нет!».
Напряжение в зале росло. Для честного подсчета голосов участники собрали счётную комиссию из пяти жителей села Таврово. Они считали голоса за кандидатов в председатели.
В общей суматохе участники всё же выбрали председателя схода: им стал один из жителей Таврово-7.
Первые слова новоиспеченного председателя: «Если кто-то не хочет участвовать в сходе граждан, вы можете реализовать своё право на свободу передвижения».
Председатель предложил желающим высказаться. У микрофона выстроилась очередь.
Первой выступила Людмила Васильевна, которая живёт в Таврово более 40 лет:
«Мы обрадовались, что село разрослось. Мы рады всем. Но прошло время. Старая канализация не выдерживает. Плохой запах идёт по центральному Таврово, мы с детьми с площадок уходим. Это однозначно нужно менять. Мы дождёмся того, что у нас будет взрыв этого вулкана, этого дерь**. Назрела необходимость (стройки новых очистных — прим. ред.), это очевидно».
Далее микрофон получила жительница Таврово Оксана:
«Нужно постараться построить очистные там, где будет удобно всем. Потому что когда одни страдают, а другим хорошо — это неправильно. Вдумайтесь сами: сейчас идёт СВО, если будет какой-то прилёт в очистные. И что дальше? Авария, катастрофа? Никому не хорошо. Я за то, чтобы вынесли очистные сооружения подальше от массивов, чтобы всем было удобно. Такое ощущение, что нас пытаются столкнуть лбом ко лбу».
Следующим высказался Владислав Боболович, директор Тавровской средней школы «Формула успеха»:
«Наша школа может укрыть 600 детей плюс педагогический состав — это огромный ущерб для существующей очистной системы. Прежде чем принимать какое-то решение, нужны какие-то факты. Наша действительность такая, что новые очистные нужны».
Микрофон попал в руки к представителям власти. Выступил министра ЖКХ области Алексей Ботвиньев:
«Для того, чтобы принять решение, нужно услышать какие-то цифры, какие-то нормы. Председатель схода говорит, что новые очистные будут в 35 метрах от домов. Хорошо, а кто-нибудь знает, какая вообще норма?»
«200 метров», — раздался голос из зала.
«Норма рассчитывается в течение определенного периода эксплуатации. Вас вводят в заблуждение, говоря, что норма — 200 метров. Мы вывозили инициативную группу на другие очистные сооружения. Она убедились, что там нет никакого запаха и шума», — заявил министр ЖКХ.
Ему возразила девушка из зала:
«Я была на экскурсии во главе с Константином Полежаевым. Тогда запаха не было. Но мы разговаривали с жителями — они сказали, что запах был постоянный. Мы ездили на очистные сооружения с мужем самостоятельно, запах там был. Как вы это объясните?».
В разговор резко включился директор Белоблводоканала Александр Николаев: «А почему же вы не позвали меня, когда там был запах?».
Одна из жительниц села сменила тему и предложила: «Давайте уберём очистные от нас навсегда».
Один из жителей поселения предложил выдвинуть голосование:
«Уважаемые тавровцы, мы уже более часа слушаем эти препирательства. Нас устраивают эти очистные сооружения, которые будут в овраге? Нет. Я предлагаю председателю поставить вопрос на голосование. О том, чтобы закончить прения и сказать своё твердое „Нет!“ по поводу строительства очистных сооружений».
К представителям властей обратилась жительница Таврово-6:
«Мы сюда пришли, чтобы вы нам предложили альтернативу. А вы упёрлись на наше место и утверждаете, что мы все дураки. Один уже получил своё „Порше“ и „Лендкрузер“. Следующий кто и что будет получать?».
Председатель провёл голосование. Лишь два человека проголосовали за строительство очистных сооружений в Таврово. Остальные выступили за отмену стройки и предложили властям возвести детскую площадку и парк на месте пустыря, где планировалась стройка очистных.
Чиновники планируют и дальше обсуждать вопрос о стройке очистных сооружений. Следующая встреча запланирована на первую декаду октября 2023 года.