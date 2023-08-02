Твёрдое нет: жители белгородского Таврово отказали в стройке очистных сооружений

«Нужно постараться построить очистные там, где будет удобно всем. Потому что когда одни страдают, а другим хорошо — это неправильно. Вдумайтесь сами: сейчас идёт СВО, если будет какой-то прилёт в очистные. И что дальше? Авария, катастрофа? Никому не хорошо. Я за то, чтобы вынесли очистные сооружения подальше от массивов, чтобы всем было удобно. Такое ощущение, что нас пытаются столкнуть лбом ко лбу».