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Водопад в Стрелецком-23

«Быстрый и шумный, как в горах»: под Белгородом образовался канализационный водопад

12 января 2024, 11:11
Фото: Bel.ru
Водопад в Стрелецком-23

Белгородцы пожаловались на овраг с водопадом из канализации

Вода течёт по земле из канализации. Уголовное дело по этому поводу ранее рассматривал суд, но проблема не решилась до сих пор. Причиной образования водопада стало то, что очистные на этом участке не справляются со стоками.

Белгородцы жалуются на водопад, образовавшийся из-за проблем с канализацией в Стрелецком-23 в Белгородском районе. По словам читателей, образовался овраг с водопадом, «быстрым и шумным, как в горах».

На участок течёт вода из канализации. Дело в том, что очистные сооружения не справляются с таким объёмом стоков. К слову, уголовное дело по этому поводу уже рассматривалось в суде, но проблему до сих пор так и не решили.

Как отметил обратившийся по этому вопросу белгородец, от водопада образовалась «река», а вокруг гуляют дети.

Напомним, в начале прошлого года жители микрорайона Стрелецкое-23а жаловались на фекальные стоки неподалёку от жилых домов. Ситуацию они назвали «экологической катастрофой». Жители считали, что водоканал бездействует. Однако в последнем пояснили, что очистные на участке не справляются.

Водопад в Стрелецком-23
Видео: Bel.ru
«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками
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