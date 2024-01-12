«Быстрый и шумный, как в горах»: под Белгородом образовался канализационный водопад

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Белгородцы жалуются на водопад, образовавшийся из-за проблем с канализацией в Стрелецком-23 в Белгородском районе. По словам читателей, образовался овраг с водопадом, «быстрым и шумным, как в горах».
На участок течёт вода из канализации. Дело в том, что очистные сооружения не справляются с таким объёмом стоков. К слову, уголовное дело по этому поводу уже рассматривалось в суде, но проблему до сих пор так и не решили.
Как отметил обратившийся по этому вопросу белгородец, от водопада образовалась «река», а вокруг гуляют дети.
Напомним, в начале прошлого года жители микрорайона Стрелецкое-23а жаловались на фекальные стоки неподалёку от жилых домов. Ситуацию они назвали «экологической катастрофой». Жители считали, что водоканал бездействует. Однако в последнем пояснили, что очистные на участке не справляются.