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Уголовное дело возбудили из-за сточных вод под Белгородом

Ущерб почвам от канализационных стоков под Белгородом оценили в 15,7 млн рублей

10 октября 2023, 14:54
Фото: 1MI

Уголовное дело возбудили из-за сточных вод под Белгородом

Стоками больше года загрязнялись земли в Стрелецком-23а. Водоканалу предстоит реконструировать очистные сооружения, сообщили в региональной прокуратуре.

С апреля 2022 года земли сельхозназначения в микрорайоне Стрелецкое-23а Белгородского района загрязняются канализационными стоками.

Очистные сооружения принадлежат ГУП «Белоблводоканал», руководство которого, как сообщили в прокуратуре, не приняло меры по своевременному обслуживанию канализационной насосной станции и откачке сточных вод. Из-за этого почве нанесён ущерб. Его оценили в 15,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело за порчу земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до двух лет исправительных работ.

Исковое заявление направлено в Свердловский районный суд Белгорода. Теперь руководству водоканала предстоит провести работы по реконструкции очистных сооружений. За выполнением требований проследит прокуратура.

Напомним, что в декабре 2022 года канализационные стоки затопили не только поле, но и участки белгородцев. Подобное происходило и летом прошлого года, но тогда проблему быстро исправили.

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#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Ущерб#Белгород#Белоблводоканал#Александра Склярова#Канализационные стоки#Почвы#Стрелецкое-23а
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