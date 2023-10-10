Ущерб почвам от канализационных стоков под Белгородом оценили в 15,7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
С апреля 2022 года земли сельхозназначения в микрорайоне Стрелецкое-23а Белгородского района загрязняются канализационными стоками.
Очистные сооружения принадлежат ГУП «Белоблводоканал», руководство которого, как сообщили в прокуратуре, не приняло меры по своевременному обслуживанию канализационной насосной станции и откачке сточных вод. Из-за этого почве нанесён ущерб. Его оценили в 15,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело за порчу земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до двух лет исправительных работ.
Исковое заявление направлено в Свердловский районный суд Белгорода. Теперь руководству водоканала предстоит провести работы по реконструкции очистных сооружений. За выполнением требований проследит прокуратура.
Напомним, что в декабре 2022 года канализационные стоки затопили не только поле, но и участки белгородцев. Подобное происходило и летом прошлого года, но тогда проблему быстро исправили.