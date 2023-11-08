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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В белгородском министерстве ЖКХ объяснили проблему со стоками в Белгороде

Кто виноват, что Донецкую и Пушкарную в Белгороде затапливает фекальными стоками?

8 ноября 2023, 08:37
Фото: 1MI

В белгородском министерстве ЖКХ объяснили проблему со стоками в Белгороде

Чиновники ответили, по каким причинам подтапливает улицы Донецкую и Пушкарную. Виноватыми оказались не жители, а погода, подрядчик и мэрия.

В министерстве ЖКХ Белгородской области объяснили, с чем связано подтопление фекальными стоками улиц Донецкой и Пушкарной в областном центре. Как оказалось, виноваты в ситуации не жители, а погода, подрядчик и мэрия.

Как сообщили чиновники, на месте работали специалисты водоканала. Ранее из-за реконструкции канализационного коллектора по улице Пушкарной участились жалобы жителей на подтопление улиц во время дождей. Выяснилось, что проблема происходит из-за резкого увеличения объёма ливневых вод, которые попадают в коллектор во время дождей.

Тогда же специалисты водоканала обнаружили несколько врезок ливневой канализации в централизованные сети водоотведения. Даже после того, как их убрали, указанные улицы продолжало затапливать.

По информации министерства ЖКХ, дождевые стоки всего района Харгоры и прилегающих микрорайонов стекают в яр, прилегающий к Пушкарной. Дождевая вода таким образом попадает в трубопровод и на насосную станцию. Однако справиться с такими объёмами воды эти объекты не могут.

Пропускная способность коллектора не рассчитана на такой объём вод, в связи с чем происходит излив на рельеф. Сейчас, чтобы сократить поступление ливневых стоков в коллектор, водоканал проводит герметизацию канализационных колодцев зоне подтопления.
министерство ЖКХ Белгородской области

Как добавили в ведомстве, ситуация нормализуется полностью только после реконструкции коллектора и засыпки котлованов. Мэрия планирует рассмотреть варианты реконструкции системы ливнёвой канализации.

В июле белгородец пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на подтопления улиц канализацией. Глава региона объяснил, что проблеме уже несколько десятилетий, а сложность состоит в незаконных врезках. Однако спустя две недели тема всплыла вновь. За этот период ситуация никак не изменилась.

Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
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#Белгородская область#Канализация#Новости Белгорода#Подтопление#Коллектор#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ливнёвка
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