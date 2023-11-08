Кто виноват, что Донецкую и Пушкарную в Белгороде затапливает фекальными стоками?

По информации министерства ЖКХ, дождевые стоки всего района Харгоры и прилегающих микрорайонов стекают в яр, прилегающий к Пушкарной. Дождевая вода таким образом попадает в трубопровод и на насосную станцию. Однако справиться с такими объёмами воды эти объекты не могут.