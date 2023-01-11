«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками

Писали о случившемся и на сайте организации. Там объяснили, что ситуация с очистными сооружениями осложняется ещё и тем, что чешская компания-производитель из-за санкций не может поставить необходимое оборудование. В сентябре водоканал привлекал подрядную организацию для настройки программного обеспечения для работы сооружений, но проблема так и не решилась.