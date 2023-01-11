«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками

Белгородцам в жилом массиве каждый день приходится дышать фекальными стоками. О проблеме они рассказали на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
На поле около жилых домов и остановки в Стрелецком-23А вытекают канализационные стоки. Участок уже затопило. Как рассказала одна из местных жительниц, это случилось ещё 20 декабря. Со слов женщины, такое в жилом массиве происходит не в первый раз.
«Летом была такая ситуация, обратились к вам [к губернатору Вячеславу Гладкову — прим. ред.] — быстро всё исправили. Теперь в другом месте течёт. Видимо, опять ждут указания от администрации», — пишет женщина.
Ещё одна местная жительница рассказала, что 2 января звонили в Белоблводоканал и просили принять меры по устранению экологической катастрофы. Белгородцам заявили следующее:
«Нам ответили, что очистные им не переданы и по вопросу устранения аварии звоните в администрацию 9 января. Сброс фекальных стоков продолжается по сегодняшний день».
Глава ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев ответил на обращение людей. С его слов, существующие очистные сооружения в микрорайоне попросту не рассчитаны на поступающее количество стоков. Они почти втрое превышают установленную мощность.
Писали о случившемся и на сайте организации. Там объяснили, что ситуация с очистными сооружениями осложняется ещё и тем, что чешская компания-производитель из-за санкций не может поставить необходимое оборудование. В сентябре водоканал привлекал подрядную организацию для настройки программного обеспечения для работы сооружений, но проблема так и не решилась.
Николаев указал, что поможет только строительство новых очистных сооружений. Проектные работы пока ещё не выполнены. Этим займётся министерство ЖКХ. Сроки же определят после выполнения проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.