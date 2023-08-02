Глава МО Воробьев заявил о досрочном запуске в работу щелковских очистных сооружений

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Как сообщает mosregtoday.ru, глава региона рассказал, что на реконструкцию направили 18 миллиардов рублей, и поблагодарил бригаду строителей за досрочную сдачу объекта. Воробьев отметил значимость данной программы, которая реализуется в рамках нацпроекта, так как она спасла огромное количество городов Подмосковья. Он рассказал, что власти также одобрили реконструкцию аналогичных объектов в Дубне и Серпухове, а в скором времени работы начнутся и в Павловском Посаде. Губернатор пообещал, что везде работы будут вестись с применением современных технологических решений.
Примечательно, что очистные сооружения, расположенные в городе Щелково, имеют статус одних из наиболее крупных в стране, также они выступают самыми масштабными в пределах своего региона, так как охватывают свыше 700 тысяч жителей четырех муниципалитетов. Объект эксплуатируется на протяжении последних 50 лет, поэтому сейчас он достиг состояния сильной изношенности и не справляется с нагрузкой, что стало причиной появления неприятного запаха.
Реконструкция объекта началась в рамках нацпроекта «Экология». Ранее сроки выполнения работ ставились на 2024 год, однако уже сейчас готовность объекта достигла 99%.
На очистных сооружениях полностью обновили систему, установили опцию ультрафиолетового обеззараживания, модернизировали технологию очистки. В итоге мощность предприятия повысилась на 25%.
Воробьев заявил: то оборудование, которое внедряется сейчас на очистных, — полностью российского происхождения, а часть его изготавливается непосредственно в Московской области. Объекты строятся и модернизируются с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории.
В середине весны прошел пробный запуск подачи воды в режиме пусконаладочных работ объемом 80 тысяч кубометров в сутки. К сегодняшнему моменту мощность удалось нарастить до 160 тысяч кубометров в сутки, а к ноябрю объект будет эксплуатироваться на 100%, то есть на 400 тысяч кубометров в сутки.