Глава МО Воробьев заявил о досрочном запуске в работу щелковских очистных сооружений

Как сообщает mosregtoday.ru, глава региона рассказал, что на реконструкцию направили 18 миллиардов рублей, и поблагодарил бригаду строителей за досрочную сдачу объекта. Воробьев отметил значимость данной программы, которая реализуется в рамках нацпроекта, так как она спасла огромное количество городов Подмосковья. Он рассказал, что власти также одобрили реконструкцию аналогичных объектов в Дубне и Серпухове, а в скором времени работы начнутся и в Павловском Посаде. Губернатор пообещал, что везде работы будут вестись с применением современных технологических решений.