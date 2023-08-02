«Проблема с очистными не исчезла»: Гладков оценил решение белгородцев по Таврово

Решено, что строить очистные в этом месяце не будут, однако проблема всё равно никуда не делась. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, вокруг населённого пункта очень плотная застройка и найти место под новые очистные сооружения очень трудно. Однако мнение жителей учитывается, утверждает он.