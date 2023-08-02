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«Проблема с очистными не исчезла»: Гладков оценил решение белгородцев по Таврово

2 августа 2023, 06:45
Фото: 1MI
Очистные сооружения

Строительство очистных сооружений под Белгородом остановили на месяц

Жители Таврово не принимают текущие варианты строительства объекта, однако проблема с очистными никуда не делась. Чиновники планируют и дальше встречаться с белгородцами и обсуждать вопрос, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.

Строительство очистных сооружений в Таврово-6 решили отложить на месяц. Причиной стало то, что местные жители не принимают текущие предложения по стройке.

Накануне прошёл очередной сход граждан по вопросу продолжения строительства очистных сооружений. Большинство белгородцев из Таврово решению о стройке возмутились. Специалисты докладывали о возможных вариантах стройки, однако жители их не принимают.

Решено, что строить очистные в этом месяце не будут, однако проблема всё равно никуда не делась. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, вокруг населённого пункта очень плотная застройка и найти место под новые очистные сооружения очень трудно. Однако мнение жителей учитывается, утверждает он.

Будем проходить процесс заново. Процесс долгий: выбор земельного участка, перевод земли из одной категории в другую, выполнение проектных работ, экологическая экспертиза, общественные слушания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона анонсировал встречи с белгородцами. Власти будут выносить новые предложения. Встречи проведут по новым площадкам. В 2024 году в планах — выполнение вышеперечисленных процедур. Гладков пообещал, что действия чиновников будут максимально прозрачными.

Отметим, что лишь два человека поддержали строительство очистных в Таврово. Они согласились с местом стройки, предложенным администрацией. Все остальные проголосовали против.

Позже Бел.Ру опубликует подробный текст со схода жителей.

Лишь два человека поддержали строительство очистных в Таврово
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Строительство#Очистные сооружения#Предложения#Встречи#Общество#Перенос#Отмена#Таврово
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