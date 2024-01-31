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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Торговые центры в Белгороде и районе вернутся к прежнему режиму работы

Торговые центры Белгорода снова смогут работать по прежнему графику

31 января 2024, 18:05
Фото: 1MI

Торговые центры в Белгороде и районе вернутся к прежнему режиму работы

Соответствующее решение приняли во время заседания оперштаба. Изменения начинают действовать сегодня, 31 января.

В Белгороде и Белгородском районе торговые центры возвращаются к прежнему режиму работы — до 21:00 или до 22:00 часов, сообщил Вячеслав Гладков.

Напомним, что в начале января крупные ТЦ Белгорода на пару дней приостанавливали работу из-за обстрелов ВСУ. Позже было принято решение изменить график их работы. ТЦ временно начали работать до 20:00. Кроме того, входы в торговые центры в настоящий момент укрепляют бетонными блоками в целях безопасности.

Отметим, что во время заседания оперштаба также было принято решение обязать операторов сотовой связи увеличить работу узлов связи до 12 часов на случай аварийного отключения. Сейчас время работы составляет восемь часов.

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#Общество#Белгородский район#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#График работы
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