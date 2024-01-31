Торговые центры Белгорода снова смогут работать по прежнему графику

Напомним, что в начале января крупные ТЦ Белгорода на пару дней приостанавливали работу из-за обстрелов ВСУ. Позже было принято решение изменить график их работы. ТЦ временно начали работать до 20:00. Кроме того, входы в торговые центры в настоящий момент укрепляют бетонными блоками в целях безопасности.