У торговых центров Белгорода и района временно будет другой график работы

ТЦ в Белгороде и районе временно будут работать до 20:00

Сегодня прошло заседание регионального оперштаба, где приняли решение о работе торговых центров в Белгороде, а также в Белгородском районе. Они будут работать до 20:00 до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.