У торговых центров Белгорода и района временно будет другой график работы

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Торговые центры Белгорода и Белгородского района временно будут работать по другому графику. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба.
Пока ТЦ будут открыты до 20:00. Такой режим работы сохранится до особого распоряжения.
Сегодня один ТРЦ «Рио» вернулся к прежнему графику работы. Правда, так будет всего один день. Центр собирались оставлять открытым до 22:00, но оперштаб решил иначе.