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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Фото тематическое

У торговых центров Белгорода и района временно будет другой график работы

17 января 2024, 18:05
Фото: 1MI
Фото тематическое

ТЦ в Белгороде и районе временно будут работать до 20:00

Сегодня прошло заседание регионального оперштаба, где приняли решение о работе торговых центров в Белгороде, а также в Белгородском районе. Они будут работать до 20:00 до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Торговые центры Белгорода и Белгородского района временно будут работать по другому графику. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба.

Пока ТЦ будут открыты до 20:00. Такой режим работы сохранится до особого распоряжения.

Сегодня один ТРЦ «Рио» вернулся к прежнему графику работы. Правда, так будет всего один день. Центр собирались оставлять открытым до 22:00, но оперштаб решил иначе.

Теперь до десяти: один из белгородских ТРЦ вернулся к прежнему режиму работы
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Оперштаб
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