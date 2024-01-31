Почему на некоторых светофорах в Белгороде убрали жёлтый цвет?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На некоторых светофорах Белгорода не включается жёлтый цвет. Такую ситуацию автомобилисты наблюдали на перекрёстках Гражданского проспекта и улицы Чумичова, улиц Губкина и Шаландина, а также Гражданского проспекта и Трубецкого.
В правительстве Белгородской области объяснили, что на этих участках дорог жёлтый сигнал светофора отключили, чтобы повысить безопасность дорожного движения, поскольку большинство аварий происходило из-за того, что многие водители начинали движение до включения зелёного цвета.
Такое нововведение оказало положительное влияние на безопасность движения, отмечают в правительстве. Серьёзных аварий зафиксировано не было, а на пропускную способность отключение жёлтого цвета не повлияло, так как длительность светофорного цикла осталась прежней.
Тем не менее на светофорах на других участках дорог пока не планируется отключать жёлтый цвет.
Напомним, что не всем автомобилистам ранее это нововведение пришлось по душе. Некоторые водители посчитали, что отключение приведёт к большему количеству аварий и пробок.