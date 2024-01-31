Почему на некоторых светофорах в Белгороде убрали жёлтый цвет?

Белгородцам объяснили, почему на светофорах не работает жёлтый цвет

На нескольких участках дорог в Белгороде больше не работает жёлтый сигнал светофора. Произошло это не из-за сбоев. Специалисты уже отметили, что такое нововведение пока благотворно сказывается на безопасности движения, пишет «Открытый Белгород».