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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:37

Светофор

Не заметили: на некоторых перекрёстках Белгорода больше нет жёлтого света

19 января 2024, 11:34
Фото: 1MI
Светофор

На трёх перекрёстках Белгорода перестали включать жёлтый сигнал светофоров

Жёлтый сигнал не включается на двух пересечениях улиц в центре города, а также на Харгоре. Судя по всему, водители этого не заметили. Подробности сообщает Telegram-канал «КошкинГород».
Сюжет
Дороги

В Белгороде на трёх перекрёстках уже не включают жёлтый сигнал светофора. Водители этого, судя по всему, даже не заметили.

Об этом рассказали в Сети. Сообщается, что только зелёный и красный сигнал светофоров включают на перекрёстках Гражданского проспекта и улицы Чумичова, Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, а также на пересечении улиц Губкина и Шаландина.

Ранее Центр организации дорожного движения предложил в качестве эксперимента убрать жёлтый сигнал. Поэтому изменили режим работы одного из светофоров. Однако на этот счёт начались споры.

«После моего поста об этом полезном предложении в Сети разгорелся нешуточный спор, что „будут аварии и всё встанет““, — пишет активист Константин Кошкин.

Однако жёлтый сигнал убрали, а автомобилисты, похоже, этого даже не увидели. Автор публикации считает нововведение полезным.

«В будущем это позволит сэкономить время и ускорить работу перекрёстков. Спасибо ЦОДД за постоянную работу по улучшению дорожного движения в городе», — написал он.

Однако в Белгороде возникали другие проблемы со светофорами. Ранее они отключились на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова, на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта. Причиной стали работы на сетях электроснабжения.

В новый год — с новыми отключениями: в Белгороде опять засбоили светофоры
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#Город#Белгородская область#Светофоры#Автомобилисты#Дороги#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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