Не заметили: на некоторых перекрёстках Белгорода больше нет жёлтого света

Об этом рассказали в Сети. Сообщается, что только зелёный и красный сигнал светофоров включают на перекрёстках Гражданского проспекта и улицы Чумичова, Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, а также на пересечении улиц Губкина и Шаландина.