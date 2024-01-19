Не заметили: на некоторых перекрёстках Белгорода больше нет жёлтого света

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Белгороде на трёх перекрёстках уже не включают жёлтый сигнал светофора. Водители этого, судя по всему, даже не заметили.
Об этом рассказали в Сети. Сообщается, что только зелёный и красный сигнал светофоров включают на перекрёстках Гражданского проспекта и улицы Чумичова, Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, а также на пересечении улиц Губкина и Шаландина.
Ранее Центр организации дорожного движения предложил в качестве эксперимента убрать жёлтый сигнал. Поэтому изменили режим работы одного из светофоров. Однако на этот счёт начались споры.
«После моего поста об этом полезном предложении в Сети разгорелся нешуточный спор, что „будут аварии и всё встанет““, — пишет активист Константин Кошкин.
Однако жёлтый сигнал убрали, а автомобилисты, похоже, этого даже не увидели. Автор публикации считает нововведение полезным.
«В будущем это позволит сэкономить время и ускорить работу перекрёстков. Спасибо ЦОДД за постоянную работу по улучшению дорожного движения в городе», — написал он.
Однако в Белгороде возникали другие проблемы со светофорами. Ранее они отключились на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова, на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта. Причиной стали работы на сетях электроснабжения.