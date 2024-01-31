Останутся без яиц? Крупные аукционы на поставку в Белгородскую область не состоялись

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Мы выбрали самые крупные аукционы, которые проводились в конце прошлого года на поставку куриных яиц. К примеру, в начале декабря 2023 года управление муниципальных закупок Старооскольского горокруга опубликовало лот на закупку куриных яиц для детских садов на 15,9 млн рублей. Всего планировалось приобрести 1 676 796 штук. Цена за одну единицу, установленная заказчиком, составила 9,50 руб.
Однако на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе никто не изъявил желание поставить продукцию, поэтому торги признали несостоявшимся.
Примечательно, что в октябре прошлого года управление муниципальных закупок Старооскольского горокруга уже размещало лот на поставку яиц в детские сады. Тогда за продукцию готовы были заплатить 12,5 млн рублей при рекомендуемой закупочной цене за одно яйцо в 7,50 руб.
Но и тогда на момент окончания срока подачи заявок жалеющих не нашлось, поэтому торги признали несостоявшимся.
Искало поставщика куриных яиц и управление муниципального заказа администрации Белгорода. За продукцию готовы были заплатить 11,1 млн рублей. Рекомендуемая закупочная цена составила 9,50 руб. за одну штуку. Всего планировалось закупить более 1 млн яиц. Однако желающих также не нашлось, поэтому электронные торги не состоялись.
Более 5 млн рублей готова была отдать за куриные яйца и администрация Белгородского района. Продукцию муниципалитет намеревался закупить на 2024 год для детских садов. При этом рекомендуемая цена за одно яйцо составила 7,50 руб.
Но на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе никто не изъявил желания поставить продукцию. Торги признали несостоявшимся.
Попытался закупить куриные яйца на первый квартал 2024 года и региональный центр закупок. На продукцию было выделено 4,8 млн рублей, с учётом, что одна штука будет стоить 9,50 ₽. Поставщика должны были определить в конце декабря прошлого года, но торги не состоялись, поскольку не нашлось желающих для участия в электронном аукционе.
А вот в прошлом году поставщики охотнее заключали контракты, но не все заканчивались выполнением на всю сумму. К примеру, куриные яйца закупала областная больница Святителя Иоасафа. Контракт на 1,4 млн рублей заключили с индивидуальным предпринимателем Евгенией Умеренковой. Согласно документам, стоимость одного яйца составила 6,45 руб.
Однако в январе текущего года стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому контракт расторгнут.
Продукцию на 507 тысяч рублей в прошлом году закупил детский сад «Антошка» в Белгороде. Поставила куриные яйца индивидуальный предприниматель Татьяна Левшина. Всего в договоре шла речь о 68 040 штуках, стоимость одного яйца — 7,46 руб.
По 7,50 руб. за штуку в прошлом году яйца купил региональный центр закупок. В электронном аукционе приняло участие несколько поставщиков. С победителем заключили контракт на 339 тысяч рублей.
Успешно завершился контракт на поставку куриных яиц в детский сад №76 в Белгороде. Договор на 314 тысяч рублей заключили с индивидуальным предпринимателем Татьяной Левшиной. Она поставила 42 120 штук продукции по 7,46 руб. за единицу.
В качестве поставщика продукции в прошлом году выступали и компании. К примеру, фирма «Продуктсервис» заключила договор с Белгородским юридическим институтом МВД РФ им. И. Д. Путилина. Стоимость договора составила 306 тысяч рублей.
Исполнитель должен был поставить 35 990 штук яиц первой категории (по 8,52 руб.). Однако по каким-то причинам стороны приняли решение расторгнуть контракт.
Таким образом, пока все крупные закупки куриных яиц в Белгородской области не увенчались успехом. Возможно, это произошло из-за подорожания продукции. Напомним, рост цен на яйца ускорился с конца прошлого года. В некоторых регионах производство сократилось из-за заболеваний птицы. Подорожание также связали с большим спросом перед новогодними праздниками. Кроме того, выросли затраты птицеводов — увеличились расходы на логистику и зарплату сотрудников в условиях их нехватки.
Вторая причина, по которой, возможно, не состоялись торги, связана с невыполнимыми требованиями. К примеру, поставщику нужно предоставить заказчику более 1 млн штук яиц.
Из-за ситуации с закупками возникает вопрос, не останутся ли детские сады и соцучреждения Белгородской области без омлетов и запеканок.