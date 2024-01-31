Останутся без яиц? Крупные аукционы на поставку в Белгородскую область не состоялись

Таким образом, пока все крупные закупки куриных яиц в Белгородской области не увенчались успехом. Возможно, это произошло из-за подорожания продукции. Напомним, рост цен на яйца ускорился с конца прошлого года. В некоторых регионах производство сократилось из-за заболеваний птицы. Подорожание также связали с большим спросом перед новогодними праздниками. Кроме того, выросли затраты птицеводов — увеличились расходы на логистику и зарплату сотрудников в условиях их нехватки.