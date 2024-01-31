Доброта и советское воспитание: из-за чего белгородцы оказываются на улице?

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В декабре Бел.Ру уже рассказывало о двух женщинах, которых неоднократно видели белгородцы на улицах областного центра, в любую погоду сидящих на лавочках. Есть у них дом или нет — пока непонятно. Мы обратились в центр «Милосердие и забота», и там нам рассказали, что женщин зовут Вера и Татьяна Уваровы, и они отказываются от всякой помощи и им нравится вести такой образ жизни из-за психических заболеваний.
А недавно журналист Бел.Ру увидел возле остановки «Кинотеатр Радуга» женщину с большим количеством сумок, похожую на одну из Уваровых. На вопросы «Как вы?» и «Вам нужна помощь?» она ответила, кивнув: «Всё нормально». И продолжила сидеть.
По итогам этих ситуаций нам стало интересно, а сколько ещё таких людей без определённого места жительства есть в городе и регионе, почему они оказались на улице, как им помогают местные власти и всем ли удаётся наладить свою жизнь, найти работу и жильё.
В первую очередь, мы направили запрос в правительство региона и мэрию Белгорода. На вопрос о том, сколько всего бездомных людей есть в Белгородской области, нам ответили, что такие граждане как правило выявляются при нарушении закона или во время освобождения из тюрьмы, а органы соцзащиты в свою очередь не обязаны вести учёт бездомных.
Местные власти оказывают помощь таким людям, как оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и направляют их в организации с бесплатным проживанием и трёхразовым питанием. Нам назвали только два таких учреждения — это благотворительное общество «Милосердие и забота», где могут разместиться 150 человек, и ЧУ «Социально-реабилитационный центр» на 120 койко-мест.
Тем не менее, в мэрии Белгорода нам ответили, что как минимум 703 человека без постоянного места жительства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации принял центр «Милосердие и забота» за 2023 год.
Почему эти люди оказались на улице? Правительство отвечает: органы соцзащиты опять-таки не обязаны вести учёт причин. Но в мэрии нам всё же назвали несколько: из-за плохого здоровья и родственников, отказавшихся за ними ухаживать, действий мошенников, тяжёлого материального положения, боевых действий и асоциального образа жизни.
Чтобы перейти от сухих цифр к реальности, мы связались с руководителем центра «Милосердие и забота» Владимиром Выродовым. Он рассказал, что в организацию по причине потери жилья чаще всего попадают белгородцы предпенсионного и пенсионного возраста — от 55 лет и старше. Главная причина — чрезмерное доверие. И речь идёт не только о том, что пожилых людей обманывают мошенники, забирая у них деньги или жильё, но и о доверии в юридических вопросах.
По мнению руководителя центра, это доверие связано с советским прошлым, когда «можно было доверять, подписывать всё, что дают, не проверять».
«Вот живёт у нас мужчина, военный, солидный человек, с биографией. Он взял и переписал на дочку квартиру, а дочка вышла замуж за кавказца, и отца выселили из квартиры на улицу. И у нас таких больше десяти человек, с которыми мы начинаем беседовать, спрашиваем, зачем они всё подписывают и берут кредиты. Они говорят: „Да вот хотели, чтобы дочка купила квартиру“».
Владимир Выродов, руководитель МОО БХО «Милосердие и забота»
Примечательно, что асоциальный образ жизни и алкоголизм стоит практически на последнем месте среди причин, по которой люди оказались бездомными. Получается, что основные причины — это банки и родственники. Первым выгодно подписывать договоры с пенсионерами, так как пенсия наиболее стабильна. А что касается родственников, то здесь пожилые люди оказываются бездомными не только из-за того, что их выписали из жилья, но также из-за того, что они становятся попросту ненужными.
Руководитель «Милосердие и забота» также рассказал о сложностях, которые возникают, когда бездомным людям пытаются помочь. Во-первых, если человек находился долго без собственного жилья, был на улице или жил в специальном центре, и ему предоставят какую-то жилплощадь, он может от неё отказаться или не сможет самостоятельно начать жить, как раньше, и снова потом попадёт в центр:
«Вот если дать любому пенсионеру квартиру сейчас, он может туда и не пойти. Почему? А кто будет еду носить, кто будет кормить, кто будет помогать? У нас был такой мужчина, ему дали комнату в квартире, но через какое-то время полиция привезла его назад».
Вторая проблема — уже не хватает доверия. Когда пожилым людям, которые из-за обмана оказались на улице, предлагают помощь в оформлении документов, поиске жилья, предоставлении квартиры, они боятся подписывать документы.
«Мы приходим к людям, говорим подписать договоры о стационарном обслуживании, согласие на обработку персональных данных — каждый второй не хочет ничего подписывать».
С такой же проблемой, считает руководитель центра, столкнулась и мэрия при выдаче ключей от квартиры Вере и Татьяне Уваровым. Ранее мы писали о том, что двум женщинам, которых белгородцы видели живущими на улице, пытались выдать ключи от коммуналки. Они отказались от помощи. По словам Выродова, они теперь могут бояться решать юридические вопросы.
По мнению руководителя благотворительного центра, создание большего количества организаций для бездомных проблему не решит.
В первую очередь, считает Владимир Выродов, подписание любых документов с участием пенсионеров должно быть более медленным и тщательным: необходимо выяснять, для чего пожилому человеку нужны деньги, почему он переписывает пенсию на другую банковскую карту, кто её будет получать.
«Или со стороны миграционной службы нужно выяснять, почему пожилого человека решили выписать или перепрописать из квартиры. Ведь это же заранее первый этап мошеннических действий! К таким людям у государства должно быть больше внимания, чтобы спрашивали, почему, например, женщина под 80 лет хочет выписаться из квартиры, хотя до этого жила все эти годы и не выписывалась».
Потому что после того, как все документы уже подписаны, бесплатная юридическая помощь, которую предоставляют людям со сложной жизненной ситуацией, будет бесполезна.
В специальных центрах, помимо проживания и питания, бездомным предоставляют социальную, медицинскую и психологическую помощь, рассказали в правительстве. В социальную помощь входит: регистрация по месту пребывания в миграционной службе, приобретение билетов для отправки к постоянному (прежнему или новому) месту жительства, а также поиск родственников, помощь в трудоустройстве, восстановление утраченных паспортов, свидетельств о рождении, медицинских полисов, СНИЛС и других.
В мэрии добавили, что бездомным ещё помогают получить документы о праве на пенсионное обеспечение и оформить регистрацию по месту пребывания, а также подготовить всё необходимое для прохождения медико-социальной экспертизы и документы на поселение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
Администрация Белгорода утверждает, что за пять лет оказали помощь 2885 гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, при этом не уточняется, сколько из них были именно лицами БОМЖ. В правительстве же ответили, что в ЦЗН люди из этой категории за последние пять лет не обращались.
Помогают тем, кто по разным причинам остался без крыши над головой, и на базе Марфо-Мариинского женского монастыря. Сестра милосердия Анастасия Маслакова рассказала, что хоть организация и не может предоставить бездомным ночлег и приют, но большинство потребностей им помогают закрывать.
Ежедневно Марфо-Мариинское сестричество милосердия кормит от 30 до 100 бездомных, по запросу им выдают сезонную одежду и обувь, а также лекарственные препараты и средства гигиены. На праздники, такие как Новый год и Рождество, бездомные получают в монастыре сладкие и другие подарки.
Зимой организация проводит акцию «Банный день для бездомного», собирает средства и закупает талоны в бани, где люди без жилья могут помыться и привести себя в порядок. А для тех бездомных, кто хочет постричься, в определённые дни сестричество даёт оповещение и всех желающих подстригают сёстры милосердия и добровольцы.
«Люди, которые ведут такой образ жизни, во время сильных морозов могут получить обморожение, либо, если ночевали на теплотрассе или в состоянии алкогольного опьянения заснули под солнцем, — ожоги. Есть те, кто получают травмы из-за драк. Самое частое — проблемы с желудком из-за недостаточного питания. Все они могут обратиться за помощью в медицинский кабинет. У нас есть сестра милосердия, которая проводит обработку ран, ожогов, также мы даём им препараты».
Анастасия Маслакова
Марфо-Мариинское сестричество милосердия сотрудничает также с другими благотворительными организациями. Анастасия рассказала нам о том, что на базе реабилитационного центра «Воскресенье» бездомным помогают бороться с главной причиной того положения, в котором они оказались — зависимостями.
«Там люди, которые попали в такую как бы круговую поруку, когда они уже не могут из этого состояния выбраться, но действительно хотят этого, дают обет вести образ жизни без винопития. И многим это помогает, они начинают новую жизнь. У нас был мужчина с 13-летним стажем наркомании и алкоголизма. Он пересмотрел свою жизнь, дал обет, начал заниматься делами милосердия, женился и стал отцом двух детей. Сейчас у него всё хорошо».
Проблему с бездомными в регионе нельзя назвать острой, но можно назвать вечной. С ситуациями, из-за которых люди оказываются на улице, нужно бороться. С одной стороны — мошенники и нерадивые родственники, с другой — собственные пороки и зависимость. И к каждой проблеме нужен свой подход.
В первом случае если молодое поколение более осторожно относится к подозрительным предложениям и не доверяет мошенникам, то к пожилым людям нужно больше внимания. А в случае с зависимостями не застрахован никто, при этом каждый решает для себя — оставить всё как есть или бороться с пагубной привычкой и улучшать свою жизнь.
Но это в случае, если такие люди ждут помощи и принимают её. Отдельная беда — если от помощи отказываются. Тогда получается, как в случае с этими двумя женщинами, живущими на улицах Белгорода, что они могут спокойно «кочевать» по городу, не нарушая при этом общественный порядок и закон, жить на улице — просто потому, что им так нравится. А если число таких бездомных будет расти?