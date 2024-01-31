Доброта и советское воспитание: из-за чего белгородцы оказываются на улице?

Но это в случае, если такие люди ждут помощи и принимают её. Отдельная беда — если от помощи отказываются. Тогда получается, как в случае с этими двумя женщинами, живущими на улицах Белгорода, что они могут спокойно «кочевать» по городу, не нарушая при этом общественный порядок и закон, жить на улице — просто потому, что им так нравится. А если число таких бездомных будет расти?