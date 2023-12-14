«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Белгородцы не раз просили профильные службы обратить внимание на пожилую маму и её взрослую дочь, которые сидят со своими вещами на скамейках областного центра. В конце ноября в Сети появились фотографии, на которых они засыпанные снегом сидят в парке Победы. Тогда полицейские смогли отправить женщин в центр «Милосердие и забота».
Но вчера в одном из белгородских Telegram-каналов вновь появились кадры с ними на улице и информация о том, что они отказались от пребывания в благотворительном центре. Журналистка Бел.Ру связалась с руководителем центра Владимиром Выродовым, и он рассказал, кто эти женщины и как давно они живут на улице.
Оказывается, в Белгороде их заметили впервые в 2017 году, тогда же они впервые и попали в центр «Милосердие и забота», после этого женщин туда привозили регулярно. Зовут их Вера и Татьяна Уваровы, первой 73 года, её дочери — 48 лет. В центр их приводили сотрудники полиции, женщины могли переночевать, поесть, но потом вставали и уходили. Две недели назад, спустя 15 минут после попадания в центр, они начали требовать отпустить их: «покричали, потопали и снова ушли».
По словам руководителя центра, эти женщины нуждаются в квалифицированной помощи, поскольку у них могут быть серьёзные психические отклонения, но без их согласия эту помощь оказать невозможно:
«Насильно держать мы не можем людей. Они не пробыли у нас и часа, не то, чтобы заселяться или жить. Эти люди нуждаются в лечении и консультации психиатра. Но если они отказываются, то и психиатр смотреть их не будет. Потому что по закону психиатрической помощи человек должен дать на это согласие».
Есть ли у Уваровых дом и где он находится — неизвестно, но точно не в Белгородской области. Тем не менее, отмечает Владимир Выродов, опасности для местных жителей они не представляют:
«Они никого не бьют, не ругают. Просто им из-за психических расстройств нравится жить на скамейке, у них такой образ жизни».
Руководитель подчеркнул, что благотворительный центр готов помочь женщинам пройти лечение, найти их дом и отправить в родной регион, но пока они отказываются идти на контакт — сделать это практически невозможно.