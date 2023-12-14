«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?

Оказывается, в Белгороде их заметили впервые в 2017 году, тогда же они впервые и попали в центр «Милосердие и забота», после этого женщин туда привозили регулярно. Зовут их Вера и Татьяна Уваровы, первой 73 года, её дочери — 48 лет. В центр их приводили сотрудники полиции, женщины могли переночевать, поесть, но потом вставали и уходили. Две недели назад, спустя 15 минут после попадания в центр, они начали требовать отпустить их: «покричали, потопали и снова ушли».