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Published Сегодня, 13:34

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Вера и Татьяна Уваровы

«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?

14 декабря 2023, 13:34
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Вера и Татьяна Уваровы

Стали известны имена и возраст женщин, которые живут на скамейках в Белгороде

Их видят в разных местах Белгорода, с большим количеством сумок эти две женщины сидят на остановках и скамейках в любую, даже самую холодную погоду. Бел.Ру выяснило, кто они и почему у полиции и благотворительного центра не получается им помочь.

Белгородцы не раз просили профильные службы обратить внимание на пожилую маму и её взрослую дочь, которые сидят со своими вещами на скамейках областного центра. В конце ноября в Сети появились фотографии, на которых они засыпанные снегом сидят в парке Победы. Тогда полицейские смогли отправить женщин в центр «Милосердие и забота».

Но вчера в одном из белгородских Telegram-каналов вновь появились кадры с ними на улице и информация о том, что они отказались от пребывания в благотворительном центре. Журналистка Бел.Ру связалась с руководителем центра Владимиром Выродовым, и он рассказал, кто эти женщины и как давно они живут на улице.

Оказывается, в Белгороде их заметили впервые в 2017 году, тогда же они впервые и попали в центр «Милосердие и забота», после этого женщин туда привозили регулярно. Зовут их Вера и Татьяна Уваровы, первой 73 года, её дочери — 48 лет. В центр их приводили сотрудники полиции, женщины могли переночевать, поесть, но потом вставали и уходили. Две недели назад, спустя 15 минут после попадания в центр, они начали требовать отпустить их: «покричали, потопали и снова ушли».

По словам руководителя центра, эти женщины нуждаются в квалифицированной помощи, поскольку у них могут быть серьёзные психические отклонения, но без их согласия эту помощь оказать невозможно:

«Насильно держать мы не можем людей. Они не пробыли у нас и часа, не то, чтобы заселяться или жить. Эти люди нуждаются в лечении и консультации психиатра. Но если они отказываются, то и психиатр смотреть их не будет. Потому что по закону психиатрической помощи человек должен дать на это согласие».

Есть ли у Уваровых дом и где он находится — неизвестно, но точно не в Белгородской области. Тем не менее, отмечает Владимир Выродов, опасности для местных жителей они не представляют:

«Они никого не бьют, не ругают. Просто им из-за психических расстройств нравится жить на скамейке, у них такой образ жизни».

Руководитель подчеркнул, что благотворительный центр готов помочь женщинам пройти лечение, найти их дом и отправить в родной регион, но пока они отказываются идти на контакт — сделать это практически невозможно.

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#Полиция#Новости Белгорода#Эксклюзив#Милосердие и забота#Белгород#Бездомные#Екатерина Никулина#Женщины на улице#Татьяна Уварова#Вера Уварова#Психические отклонения
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