На повышение в Орёл: в руководстве белгородского управления Росгвардии изменения

В Орле Ольшанского представили подчинённым 19 января, сообщает издание «Орелtimes». Он служил в разных должностях в белгородском ОМОН с 2004 по 2021 годы, с апреля 2021 года стал командиром СОБР. Имеет несколько медалей, в том числе «За отвагу».