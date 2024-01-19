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В руководящем составе белгородского управления Росгвардии произошли изменения

На повышение в Орёл: в руководстве белгородского управления Росгвардии изменения

19 января 2024, 07:42
Фото: 1MI

В руководящем составе белгородского управления Росгвардии произошли изменения

Пост покинул заместитель начальника управления Росгвардии по Белгородской области Сергей Ольшанский. О причинах Бел.Ру сообщили в ведомстве.

Согласно информации с официального сайта, на сегодняшний день должность заместителя начальника управления Росгвардии по Белгородской области остаётся вакантной. Ранее пост занимал полковник полиции Сергей Ольшанский. Журналисты Бел.Ру выяснили причины перемен.

В ведомстве нам сообщили, что по указу президента от 25 декабря 2023 года Ольшанского назначили начальником управления Росгвардии по Орловской области.

А на вопрос, кто станет новым заместителем, в ведомстве отметили, что вся актуальная информация о новых назначениях руководящего состава управления Росгвардии по Белгородской области будет своевременно размещена на официальном сайте.

В Орле Ольшанского представили подчинённым 19 января, сообщает издание «Орелtimes». Он служил в разных должностях в белгородском ОМОН с 2004 по 2021 годы, с апреля 2021 года стал командиром СОБР. Имеет несколько медалей, в том числе «За отвагу».

Напомним, ранее стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода. Руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации города стала Светлана Рулёва.

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