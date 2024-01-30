Кадровые перестановки: в двух белгородских ОМВД представили новых начальников

Стало известно, кто будет руководить полицией в Губкине. Личному составу ОМВД горокруга представили нового начальника. Им стал подполковник полиции Евгений Марков. Он начал службу в органах внутренних дел более 25 лет назад. Последние четыре года правоохранитель возглавлял полицию Чернянского района.