Кадровые перестановки: в двух белгородских ОМВД представили новых начальников

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Стало известно, кто будет руководить полицией в Губкине. Личному составу ОМВД горокруга представили нового начальника. Им стал подполковник полиции Евгений Марков. Он начал службу в органах внутренних дел более 25 лет назад. Последние четыре года правоохранитель возглавлял полицию Чернянского района.
На днях глава Чернянского района Татьяна Круглякова сообщила, что на пост главы ОМВД муниципалитета назначили подполковника полиции Андрея Емельянова. Он также имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. Ранее Емельянов возглавлял отдел полиции в Белгородском районе.
В 2022 году сменился начальник полиции Белгорода. Им стал Владислав Копылов. В 2013 году его назначили главой чернянской полиции, а в 2019 году он ушёл работать в Новооскольский горокруг.