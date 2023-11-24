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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

Стало известно о новой должности экс-руководителя УКС Белгорода

Стало известно о новой должности экс-руководителя УКС Белгорода

24 ноября 2023, 13:55
Фото: 1MI
Руководитель сменился в управлении капитального строительства Белгорода. Возглавляющая пост Инна Ткачёва перешла на работу в Фонд содействия реформированию ЖКХ области.

Несколько дней назад Бел.Ру стало известно, что в управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель. Пост возглавляла Инна Ткачёва. В ведомстве она проработала с 21 апреля по 19 ноября текущего года.

В настоящее время городским УКСом временно руководит Игорь Лютенко, который ранее уже занимал данную должность.

Что касается Инны Ткачёвой, как стало известно Бел.Ру, она перешла на работу в Фонд содействия реформированию ЖКХ области на должность заместителя директора.

Фото: Сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ области

Напомним, ранее стало известно, что экс-руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Данное решение принял Басманный районный суд Москвы.

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#Эксклюзив#Руководитель#Белгород#Кристина Семенчук#Фонд содействия реформированию жкх#Капитальное строительство#УКС#Инна Ткачёва
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