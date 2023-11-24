Стало известно о новой должности экс-руководителя УКС Белгорода

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Несколько дней назад Бел.Ру стало известно, что в управлении капитального строительства Белгорода сменился руководитель. Пост возглавляла Инна Ткачёва. В ведомстве она проработала с 21 апреля по 19 ноября текущего года.
В настоящее время городским УКСом временно руководит Игорь Лютенко, который ранее уже занимал данную должность.
Что касается Инны Ткачёвой, как стало известно Бел.Ру, она перешла на работу в Фонд содействия реформированию ЖКХ области на должность заместителя директора.
Напомним, ранее стало известно, что экс-руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Данное решение принял Басманный районный суд Москвы.