В полиции Белгорода сменился руководитель

Личному составу УМВД по Белгороду представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Владислав Копылов.
Правоохранитель родился в Валуйках в 1975 году. Он работал на должностях от сотрудника отдела внутренних дел Валуйского района до замначальника межмуниципального отдела МВД «Алексеевский».
В 2013 году Копылов стал начальником ОМВД по Чернянскому району. С октября 2019 года он руководил ОМВД в Новооскольском горокруге.
В 2007 году полковник выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Копылов имеет высшее юридическое образование, государственные награды.