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В полиции Белгорода сменился руководитель

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Городское полицейское ведомство возглавил полковник полиции Владислав Копылов, сообщили в региональном УМВД.

Личному составу УМВД по Белгороду представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Владислав Копылов.

Правоохранитель родился в Валуйках в 1975 году. Он работал на должностях от сотрудника отдела внутренних дел Валуйского района до замначальника межмуниципального отдела МВД «Алексеевский».

В 2013 году Копылов стал начальником ОМВД по Чернянскому району. С октября 2019 года он руководил ОМВД в Новооскольском горокруге.

В 2007 году полковник выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Копылов имеет высшее юридическое образование, государственные награды. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Владислав Копылов#Полиция города#Руководитель#Назначение
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