«Близкие» из Белгорода вновь поборются за титул лучших в Высшей лиге КВН

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Сборная Белгородской области — команда КВН «Близкие» — снова попала в Высшую лигу. В ней белгородцы оказываются второй год подряд.
Ранее в Сочи завершился традиционный фестиваль «КиВиН». По его итогам выбрали лучшие команды, которые будут соревноваться в главном турнире КВН. В Высшей лиге — 2024 «Близкие» поборются ещё с 19 командами.
Ранее десять белгородских команд отправились в Сочи для участия в ежегодном фестивале «КиВиН-2024». Регион представляли сборные университетов, «Туш» из Прохоровки, «Ракитное» из посёлка одноимённого посёлка, «Синтезатор» из Борисовки, а также упомянутые «Близкие».
Напомним, летом прошлого года «Близкие» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН. Соперником белгородцев была команда «Иван Иванов» из Москвы.