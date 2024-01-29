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Published Сегодня, 13:00

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Updated Сегодня, 13:02

Команда КВН «Близкие»

«Близкие» из Белгорода вновь поборются за титул лучших в Высшей лиге КВН

29 января 2024, 13:00
Фото: vk.com/agrobel_holding
Команда КВН «Близкие»

Белгородская команда КВН «Близкие» попала в Высшую лигу

Сборная Белгородской области — команда КВН «Близкие» — второй раз будет играть в Высшей лиге. Бороться они будут ещё с 19 командами, сообщили на странице ГК «Агро-Белогорье» в соцсети.
Сюжет
КВН

Сборная Белгородской области — команда КВН «Близкие» — снова попала в Высшую лигу. В ней белгородцы оказываются второй год подряд.

Ранее в Сочи завершился традиционный фестиваль «КиВиН». По его итогам выбрали лучшие команды, которые будут соревноваться в главном турнире КВН. В Высшей лиге — 2024 «Близкие» поборются ещё с 19 командами.

Ранее десять белгородских команд отправились в Сочи для участия в ежегодном фестивале «КиВиН-2024». Регион представляли сборные университетов, «Туш» из Прохоровки, «Ракитное» из посёлка одноимённого посёлка, «Синтезатор» из Борисовки, а также упомянутые «Близкие».

Напомним, летом прошлого года «Близкие» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН. Соперником белгородцев была команда «Иван Иванов» из Москвы.

Команда КВН «Близкие»Команда КВН «Близкие»
Команда КВН «Близкие»Команда КВН «Близкие»
Команда КВН «Близкие»
Фото: vk.com/agrobel_holding
Кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале КВН?
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#Общество#Белгородская область#КВН#Новости Белгорода#Высшая лига#Белгород#Наталья Корявых#Близкие
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