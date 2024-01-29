«Близкие» из Белгорода вновь поборются за титул лучших в Высшей лиге КВН

Белгородская команда КВН «Близкие» попала в Высшую лигу

Сборная Белгородской области — команда КВН «Близкие» — второй раз будет играть в Высшей лиге. Бороться они будут ещё с 19 командами, сообщили на странице ГК «Агро-Белогорье» в соцсети.