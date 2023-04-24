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Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН

24 апреля 2023, 09:49
Фото: kvn.ru
22 апреля прошла вторая игра ¼ финала Высшей лиги КВН, в которой участвовали «Близкие». Белгородцы сыграли с командами из Ростова-на-Дону, Москвы и Казахстана, сообщили на сайте клуба.
Сюжет
КВН

22 апреля состоялась вторая игра четвертьфинала Высшей лиги КВН. Белгородские «Близкие» сыграли с командами «Флеш Рояль» из Ростова-на-Дону, «Иван Иванов» из Москвы и «Не кипишуй» из Казахстана.

В жюри на игре были Константин Эрнст, Александр Олешко, Дмитрий Хрусталёв, Сергей Жилин и Алексей Кривеня. Вёл эфир Валдис Пельш. За «Приветствие» белгородцы получили оценку 4.4, а во втором конкурсе под названием «Ситуация» показали лучший результат, заработав 5.0.

Завершали игру также «Близкие». В последнем конкурсе «Музыкальное домашнее задание» белгородцы выступили с сюжетом из «Винни-Пуха».

По итогам игры приз «Улыбка разума» получили «Флеш Рояль» и «Близкие».

В полуфинал точно прошёл «Флеш Рояль» со счётом 15.0. Белгородцы заработали 14.4. Их ещё можно будет увидеть в Кубке мэра Москвы — дополнительный раунд соревнований состоится 29 августа.

Посмотреть выпуск с участием белгородской сборной можно будет 29 апреля на Первом канале.

Помимо этого, стало известно, что «Близких» пригласили поучаствовать в «Голосящем КиВиНе». Фестиваль состоится в июле в Калининградской области.

Фото: kvn.ru
Белгородская команда «Близкие» заняла первое место в Высшей лиге КВН
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#Наталья Корявых#Белгородская область#КВН#Общество#Близкие#Высшая лига#Команда
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