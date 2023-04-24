Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
22 апреля состоялась вторая игра четвертьфинала Высшей лиги КВН. Белгородские «Близкие» сыграли с командами «Флеш Рояль» из Ростова-на-Дону, «Иван Иванов» из Москвы и «Не кипишуй» из Казахстана.
В жюри на игре были Константин Эрнст, Александр Олешко, Дмитрий Хрусталёв, Сергей Жилин и Алексей Кривеня. Вёл эфир Валдис Пельш. За «Приветствие» белгородцы получили оценку 4.4, а во втором конкурсе под названием «Ситуация» показали лучший результат, заработав 5.0.
Завершали игру также «Близкие». В последнем конкурсе «Музыкальное домашнее задание» белгородцы выступили с сюжетом из «Винни-Пуха».
По итогам игры приз «Улыбка разума» получили «Флеш Рояль» и «Близкие».
В полуфинал точно прошёл «Флеш Рояль» со счётом 15.0. Белгородцы заработали 14.4. Их ещё можно будет увидеть в Кубке мэра Москвы — дополнительный раунд соревнований состоится 29 августа.
Посмотреть выпуск с участием белгородской сборной можно будет 29 апреля на Первом канале.
Помимо этого, стало известно, что «Близких» пригласили поучаствовать в «Голосящем КиВиНе». Фестиваль состоится в июле в Калининградской области.