Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН

В жюри на игре были Константин Эрнст, Александр Олешко, Дмитрий Хрусталёв, Сергей Жилин и Алексей Кривеня. Вёл эфир Валдис Пельш. За «Приветствие» белгородцы получили оценку 4.4, а во втором конкурсе под названием «Ситуация» показали лучший результат, заработав 5.0.