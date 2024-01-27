Ночью в трёх районах Белгородской области объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Около 01:00 жители Белгорода и Белгородского района получили рассылку с предупреждением о ракетной опасности. Спустя несколько минут оповещение пришли и жителям Шебекинского горокруга.
Однако уже около 02:00 было объявлено об отбое угрозы.
Официальных сообщений о последствиях не поступало.
Напомним, 26 января в Белгороде прошли учения по гражданской обороне. Людей, которые захотели покинуть областной центр после предположительного обстрела, вывозили на пассажирском транспорте. Подробности — по ссылке.