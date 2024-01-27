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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Ночью в трёх районах Белгородской области объявили ракетную опасность

Ночью в трёх районах Белгородской области объявили ракетную опасность

27 января 2024, 07:09
Фото: 1MI
Оповещение люди получили ночью 27 января. Официальных сообщений о последствиях не поступало.

Около 01:00 жители Белгорода и Белгородского района получили рассылку с предупреждением о ракетной опасности. Спустя несколько минут оповещение пришли и жителям Шебекинского горокруга.

Однако уже около 02:00 было объявлено об отбое угрозы.

Официальных сообщений о последствиях не поступало.

Напомним, 26 января в Белгороде прошли учения по гражданской обороне. Людей, которые захотели покинуть областной центр после предположительного обстрела, вывозили на пассажирском транспорте. Подробности — по ссылке.

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#Белгородская область#Белгородский район#Оповещение#Белгород#Кристина Семенчук#Шебекинский горокруг#Ракетная опасность
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