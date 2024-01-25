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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Белгородцев предупредили о ракетной опасности

Второй день подряд: утро в Белгороде началось с объявления о ракетной опасности

25 января 2024, 07:06
Фото: 1MI

Белгородцев предупредили о ракетной опасности

Оповещение жителям столицы региона и Белгородского района пришло утром 25 января. Ранее в регионе анонсировали плановые учения, однако связаны ли с этим предупреждения от РСЧС, неизвестно.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Оповещение от РСЧС пришло в районе десяти часов утра. В городе включили сирену.

Примечательно, что ранее анонсировали проверку систем оповещения. В 10:20 вещание на ТВ и радио должно прерваться специальным сообщением. Является ли массовое оповещение о ракетной опасности частью этой проверки, не уточнялось.

Дополнение: в 10:08 объявили отбой ракетной опасности.

Добавим, что ракетную опасность в Белгороде объявляют второй день подряд. Оповещения белгородцам рассылали и 24 января.

ТВ-программы прервут важным сообщением: белгородцев просят сохранять спокойствие
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