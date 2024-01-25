Второй день подряд: утро в Белгороде началось с объявления о ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Оповещение от РСЧС пришло в районе десяти часов утра. В городе включили сирену.
Примечательно, что ранее анонсировали проверку систем оповещения. В 10:20 вещание на ТВ и радио должно прерваться специальным сообщением. Является ли массовое оповещение о ракетной опасности частью этой проверки, не уточнялось.
Дополнение: в 10:08 объявили отбой ракетной опасности.
Добавим, что ракетную опасность в Белгороде объявляют второй день подряд. Оповещения белгородцам рассылали и 24 января.