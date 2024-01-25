ТВ-программы прервут важным сообщением: белгородцев просят сохранять спокойствие

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Сегодня, 25 января, в Белгороде пройдёт очередной этап плановых учений. В городе проведут техническую проверку систем оповещения через ТВ и радио.
Информация выйдет в 10:20 по всем 20 телеканалам первого и второго мультиплексов. Также проверка информации пройдёт по ТРК «Мир Белогорье» и по следующим радиостанциям: «Вести FM», «Радио России», «Маяк», «Мир Белогорья», Radio Z.
Белгородцев просят сохранять спокойствие.
Напомним, что вчера, 24 января, в Белгороде объявили ракетную опасность. Помимо включения сирены, горожанам впервые показывали предупреждение по ТВ.