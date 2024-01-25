ТВ-программы прервут важным сообщением: белгородцев просят сохранять спокойствие

Информация выйдет в 10:20 по всем 20 телеканалам первого и второго мультиплексов. Также проверка информации пройдёт по ТРК «Мир Белогорье» и по следующим радиостанциям: «Вести FM», «Радио России», «Маяк», «Мир Белогорья», Radio Z.