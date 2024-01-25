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Published Сегодня, 06:24

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ТВ

ТВ-программы прервут важным сообщением: белгородцев просят сохранять спокойствие

25 января 2024, 06:24
Фото: 1MI
ТВ

В Белгороде проверят систему оповещения через ТВ и радио

Техническая проверка системы оповещения через ТВ и радио пройдёт сегодня в 10:20. Белгородцев попросили сохранять спокойствие. В городской администрации также объяснили, по каким каналам стоит ждать проверку.

Сегодня, 25 января, в Белгороде пройдёт очередной этап плановых учений. В городе проведут техническую проверку систем оповещения через ТВ и радио.

Информация выйдет в 10:20 по всем 20 телеканалам первого и второго мультиплексов. Также проверка информации пройдёт по ТРК «Мир Белогорье» и по следующим радиостанциям: «Вести FM», «Радио России», «Маяк», «Мир Белогорья», Radio Z.

Белгородцев просят сохранять спокойствие.

Напомним, что вчера, 24 января, в Белгороде объявили ракетную опасность. Помимо включения сирены, горожанам впервые показывали предупреждение по ТВ.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Радио#Белгород#Тв#Плановые учение#Александра Склярова
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