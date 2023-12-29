Снова попали на ТВ: белгородка выступит перед зрителями в шоу «Голос»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Белгородцы снова смогут увидеть своих земляков по телевидению. Жительница Губкина примет участие в шоу «Голос» на Первом канале. Передачу покажут по ТВ 19 января.
В этом сезоне наставниками будут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и дебютирующая в шоу Zivert. Участвовать в слепых прослушиваниях будут 128 вокалистов. В каждой команде будет по 12 человек.
Ранее отец и дочь из Белгорода приехали на федеральный канал «ТВ-3» и снялись в шоу «Вы поёте великолепно». Анастасия Сахно исполнила песню «Зимний сон». Её отец Александр Кужелев выступил с песней «Сансара». Сообщалось, что белгородец самостоятельно пишет музыку для своего ребёнка.
Выступали жители региона и на «России-1». 27-летний белгородец Александр Ёлкин прошёл в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!».