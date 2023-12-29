Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Девушка

Снова попали на ТВ: белгородка выступит перед зрителями в шоу «Голос»

29 декабря 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Девушка

Белгородка примет участие в «Голосе» на Первом канале

В новом сезоне шоу белгородцы смогут увидеть участницу из Губкина. Передача выйдет в эфир 19 января, сообщили в пресс-службе проекта.

Белгородцы снова смогут увидеть своих земляков по телевидению. Жительница Губкина примет участие в шоу «Голос» на Первом канале. Передачу покажут по ТВ 19 января.

В этом сезоне наставниками будут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и дебютирующая в шоу Zivert. Участвовать в слепых прослушиваниях будут 128 вокалистов. В каждой команде будет по 12 человек.

Ранее отец и дочь из Белгорода приехали на федеральный канал «ТВ-3» и снялись в шоу «Вы поёте великолепно». Анастасия Сахно исполнила песню «Зимний сон». Её отец Александр Кужелев выступил с песней «Сансара». Сообщалось, что белгородец самостоятельно пишет музыку для своего ребёнка.

Выступали жители региона и на «России-1». 27-летний белгородец Александр Ёлкин прошёл в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!».

Трогательная песня провела белгородского певца в финал шоу на федеральном ТВ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская Леди Гага выиграла 500 тыс. рублей на шоу российского телеканалаБелгородке удалось перепеть звезду Варвару в шоу на Первом каналеШкольница из Белгорода стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице»
#Белгородская область#Шоу#Губкин#Телевидение#Первый канал#Голос#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM
Сегодня, 12:44
Гладков назвал причину взрывов в Белгороде
Сегодня, 12:22
Уехать домой не получилось: суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сергиенко
Сегодня, 08:48
ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»: разрушения есть в 20 домах
Сегодня, 12:13
Вся информация об отключениях и сроках восстановления — в приложении «Есть свет!»
Сегодня, 09:32
Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?
Сегодня, 10:08