«Вы поёте великолепно»: ZaNoZa из Белгорода и её отец покорили жюри на федеральном ТВ

Отец и дочь из Белгорода выступили в музыкальном шоу на ТВ-3

О белгородских участниках конкурса рассказали журналисты Telegram-канала «Белгород №1». Они сообщили, что девушка исполнила песню «Зимний сон», а её отец — песню «Сансара». Команда, членами которой являлись белгородцы, победила в конкурсе.