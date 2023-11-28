«Вы поёте великолепно»: ZaNoZa из Белгорода и её отец покорили жюри на федеральном ТВ

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Отец и дочь из Белгорода приехали на федеральный канал «ТВ-3», чтобы сняться в новом шоу «Вы поёте великолепно». Анастасия Сахно представилась певицей ZaNoZa и получила 60 баллов за исполненную песню «Зимний сон».
Её отец Александр Кужелев выступил отдельно и заработал 89 баллов за песню «Сансара». Белгородец владеет караоке-баром и самостоятельно пишет музыку для своего ребёнка.
Семья состояла в команде Юлии Ковальчук, которая по итогам конкурса набрала 300 баллов и победила.
Напомним, что белгородец Александр Ёлкин прошёл в финал шоу «Ну-ка, все вместе!», а артист ансамбля из Старого Оскола принял участие в программе «Поле чудес» на Первом канале.