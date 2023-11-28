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Концерт

«Вы поёте великолепно»: ZaNoZa из Белгорода и её отец покорили жюри на федеральном ТВ

28 ноября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Концерт

Отец и дочь из Белгорода выступили в музыкальном шоу на ТВ-3

О белгородских участниках конкурса рассказали журналисты Telegram-канала «Белгород №1». Они сообщили, что девушка исполнила песню «Зимний сон», а её отец — песню «Сансара». Команда, членами которой являлись белгородцы, победила в конкурсе.

Отец и дочь из Белгорода приехали на федеральный канал «ТВ-3», чтобы сняться в новом шоу «Вы поёте великолепно». Анастасия Сахно представилась певицей ZaNoZa и получила 60 баллов за исполненную песню «Зимний сон».

Её отец Александр Кужелев выступил отдельно и заработал 89 баллов за песню «Сансара». Белгородец владеет караоке-баром и самостоятельно пишет музыку для своего ребёнка.

Семья состояла в команде Юлии Ковальчук, которая по итогам конкурса набрала 300 баллов и победила.

Напомним, что белгородец Александр Ёлкин прошёл в финал шоу «Ну-ка, все вместе!», а артист ансамбля из Старого Оскола принял участие в программе «Поле чудес» на Первом канале.

Анастасия СахноАнастасия Сахно
Александр КужелевАлександр Кужелев
Анастасия Сахно
Фото: скриншот из выпуска шоу
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