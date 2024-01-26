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Published Сегодня, 17:37

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Updated Сегодня, 17:40

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ рассказали о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

26 января 2024, 17:37
Фото: Изображение Midjourney

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Произошло это сегодня, 26 января, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня, 26 января, над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Уточняется, что произошло это днём. Над каким именно районом был сбил БпЛА самолётного типа, не сообщается.

Напомним, что за неделю белгородские пограничники пресекли 19 атак беспилотников ВСУ. В пресс-службе пограничного управления рассказали, что дроны- камикадзе в основном летели парами из разных населённых пунктов Харьковской области. Беспилотники уничтожили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дроны летели парами: только за неделю белгородские пограничники уничтожили 19 БПЛА
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Работа ПВО#Украинский беспилотник
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