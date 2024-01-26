В Минобороны РФ рассказали о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Сегодня, 26 января, над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Уточняется, что произошло это днём. Над каким именно районом был сбил БпЛА самолётного типа, не сообщается.
Напомним, что за неделю белгородские пограничники пресекли 19 атак беспилотников ВСУ. В пресс-службе пограничного управления рассказали, что дроны- камикадзе в основном летели парами из разных населённых пунктов Харьковской области. Беспилотники уничтожили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).