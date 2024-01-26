В «Агро-Белогорье» не раскрыли подробности дела по иску «Русагро»

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Из судебных материалов известно, что иск «Русагро» к «Агро-Белогорью» рассматривался в категории «Корпоративные споры». Заявление приняли к производству. За подробностями журналисты Бел.Ру обратились к участникам спора с официальными запросами.
В ГК «Агро-Белогорье» нам ответили, что компания подала ходатайство об ознакомлении с исковыми требованиями ГК «Русагро». На 22 января в ГК «Агро-Белогорье» с материалами дела не ознакомились.
А ГК «Русагро» в установленный законом срок на запрос не ответили.
Из других источников стало известно, что организации хотели объединить активы, но соглашение было нарушено. Это и послужило причиной подачи нового иска.
Напомним, владельцу «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову временно ограничили выезд из страны по исполнительному производству. Бизнесмен пытается решение отменить.