Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В «Агро-Белогорье» не раскрыли подробности дела по иску «Русагро»

В «Агро-Белогорье» не раскрыли подробности дела по иску «Русагро»

26 января 2024, 12:26
Фото: Midjourney
15 января ГК «Русагро» обратилось с иском к ГК «Агро-Белогорье». Подробностей в деле не было, поэтому журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в организации.

Из судебных материалов известно, что иск «Русагро» к «Агро-Белогорью» рассматривался в категории «Корпоративные споры». Заявление приняли к производству. За подробностями журналисты Бел.Ру обратились к участникам спора с официальными запросами.

В ГК «Агро-Белогорье» нам ответили, что компания подала ходатайство об ознакомлении с исковыми требованиями ГК «Русагро». На 22 января в ГК «Агро-Белогорье» с материалами дела не ознакомились.

А ГК «Русагро» в установленный законом срок на запрос не ответили.

Из других источников стало известно, что организации хотели объединить активы, но соглашение было нарушено. Это и послужило причиной подачи нового иска.

Напомним, владельцу «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову временно ограничили выезд из страны по исполнительному производству. Бизнесмен пытается решение отменить.

Белгородцы вспоминают погибших лётчиков, а «Русагро» спорит с «Агро-Белогорьем»
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности спора между «Агро-Белогорьем» и «Русагро»Суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой в компанииТеперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
#Агро-Белогорье#Эксклюзив#Русагро#Владимир зотов#Белгород#Кристина Семенчук#Корпоративные споры
Подпишитесь
История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД
Сегодня, 12:02
«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде
Сегодня, 12:57
О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?
Сегодня, 07:54
«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке
Сегодня, 13:14
Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии
Сегодня, 11:59
Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
Сегодня, 09:56