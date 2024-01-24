В МИД заявили, что любые договорённости с Украиной под вопросом после крушения Ил-76

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Любые договорённости с Украиной теперь находятся под вопросом, заявили в МИД РФ после ситуации с авиакатастрофой в Корочанском районе. Неподалёку от села Яблоново рухнул военный самолёт, на борту которого, по данным МО РФ, находились 65 пленных украинских военнослужащих.
Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей.
МИД РФ
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что случившаяся катастрофа поставит на паузу переговоры по поводу обмена пленными. Он же заявил, что ВСУ намеренно сбили самолёт с украинскими военными, чтобы обвинить в происшествии РФ.
24 января в Корочанском районе упал самолёт Ил-76. Сообщалось, что украинских военнослужащих везли на обмен. Все на борту погибли.