В МИД заявили, что любые договорённости с Украиной под вопросом после крушения Ил-76

Любые договорённости с Украиной теперь находятся под вопросом, заявили в МИД РФ после ситуации с авиакатастрофой в Корочанском районе. Неподалёку от села Яблоново рухнул военный самолёт, на борту которого, по данным МО РФ, находились 65 пленных украинских военнослужащих.