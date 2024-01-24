«Об обмене речи идти не может»: Картаполов — о случившейся под Белгородом катастрофе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после случившейся катастрофы речи об обмене пленными России с Украиной быть не может. Он сообщил, что переговоры, вероятно, поставят на паузу.
Картаполов также отметил, что ВСУ намеренно сбили самолёт с украинскими военными, чтобы обвинить в этом Россию.
Это, безусловно, намеренно. Они знали, куда этот самолёт летит, и операторы ЗРК не могут перепутать засветку воздушной цели транспортного самолёта, либо боевого, либо вертолёта. Там всё предельно понятно.
Андрей Картаполов
Самолёт летел без какого-либо сопровождения, так как Украина заранее знала о летящем в их сторону самолёте, добавил депутат.
Напомним, что около полудня 24 января в Корочанском районе упал самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Военных везли на обмен.
Ещё один Ил-76, на борту которого находились около 80 украинских пленных, пришлось развернуть.