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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Место крушения

«Об обмене речи идти не может»: Картаполов — о случившейся под Белгородом катастрофе

24 января 2024, 11:42
Фото: Telegram-канал «112»
Место крушения

Картаполов считает, что обмен пленными после катастрофы поставят на паузу

Председатель Госдумы по обороне предполагает, что после случившегося в Корочанском районе крушения самолёта переговоры по поводу обмена пленными поставят на паузу. Подробности он сообщил Telegram-каналу SHOT.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после случившейся катастрофы речи об обмене пленными России с Украиной быть не может. Он сообщил, что переговоры, вероятно, поставят на паузу.

Картаполов также отметил, что ВСУ намеренно сбили самолёт с украинскими военными, чтобы обвинить в этом Россию.

Это, безусловно, намеренно. Они знали, куда этот самолёт летит, и операторы ЗРК не могут перепутать засветку воздушной цели транспортного самолёта, либо боевого, либо вертолёта. Там всё предельно понятно.
Андрей Картаполов

Самолёт летел без какого-либо сопровождения, так как Украина заранее знала о летящем в их сторону самолёте, добавил депутат.

Напомним, что около полудня 24 января в Корочанском районе упал самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Военных везли на обмен.

Ещё один Ил-76, на борту которого находились около 80 украинских пленных, пришлось развернуть.

Картаполов
Видео: Telegram-канал SHOT
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