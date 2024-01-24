Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?

По информации нескольких Telegram-каналов, в Корочанском районе упал военный самолёт Ил-76. В Министерстве обороны России подтвердили эту информацию. В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для последующего обмена. Также внутри упавшего самолёта находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительной информации, все они погибли.