Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Около полудня 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о произошедшем в Корочанском районе ЧП. Подробности глава региона пообещал рассказать позже, он выехал на место.
Однако уже спустя пару минут очевидцы стали сообщать об упавшем самолёте. В интернете также стали появляться кадры случившегося.
По информации нескольких Telegram-каналов, в Корочанском районе упал военный самолёт Ил-76. В Министерстве обороны России подтвердили эту информацию. В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для последующего обмена. Также внутри упавшего самолёта находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительной информации, все они погибли.
В настоящий момент к месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. На месте происшествия также работают следственная группа и сотрудники МЧС.
Сообщается, что самолёт упал в поле, которое находится в пяти-шести километрах от села Яблоново в Корочанском районе. Разрушений на земле нет, сообщил журналистам ТАСС настоятель храма Дмитрия Солунского отец Георгий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сообщить подробности произошедшего: «Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться».
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и Бундестагу по факту катастрофы. Он также предложил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы для сбития самолёта Ил-76.
Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что Украина знала о предстоящем обмене пленными. По его словам, самолёт атаковали тремя ракетами. Следовавший за самолётом второй Ил-76 после авиакатастрофы развернули.
Тем временем украинские СМИ удалили прежде выпущенную новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76 под Белгородом, пишет РИА «Новости».