Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Упавший самолёт Ил-76

Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?

24 января 2024, 10:28
Фото: Telegram-канал «112»
Упавший самолёт Ил-76

В Белгородской области разбился самолёт, перевозивший украинских пленных

Самолёт при выполнении планового полёта разбился в Корочанском районе. По известным данным, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для последующего обмена. Последние известные подробности о случившемся — в материале Бел.Ру.

Около полудня 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о произошедшем в Корочанском районе ЧП. Подробности глава региона пообещал рассказать позже, он выехал на место.

Однако уже спустя пару минут очевидцы стали сообщать об упавшем самолёте. В интернете также стали появляться кадры случившегося.

По информации нескольких Telegram-каналов, в Корочанском районе упал военный самолёт Ил-76. В Министерстве обороны России подтвердили эту информацию. В военном ведомстве сообщили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для последующего обмена. Также внутри упавшего самолёта находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительной информации, все они погибли.

В настоящий момент к месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. На месте происшествия также работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Сообщается, что самолёт упал в поле, которое находится в пяти-шести километрах от села Яблоново в Корочанском районе. Разрушений на земле нет, сообщил журналистам ТАСС настоятель храма Дмитрия Солунского отец Георгий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сообщить подробности произошедшего: «Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и Бундестагу по факту катастрофы. Он также предложил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы для сбития самолёта Ил-76.

Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что Украина знала о предстоящем обмене пленными. По его словам, самолёт атаковали тремя ракетами. Следовавший за самолётом второй Ил-76 после авиакатастрофы развернули.

Тем временем украинские СМИ удалили прежде выпущенную новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76 под Белгородом, пишет РИА «Новости».

Момент падения самолёта
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»
В Сети появилась первая информация о происшествии в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУНештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС РФ произошёл над селом в Черноземье«Аэрофлот»: Производство запчастей к самолётам решит большинство проблем авиакомпаний
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Белгород#Авиакатастрофа#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Упал самолет#Военный самолёт#Падение самолёта под Белгородом
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
Сегодня, 07:16
«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
Сегодня, 11:09
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53